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30.12.2016 16:08
2 Комментариев

Кинули конкуренты? Закажи их

Главные виновники при задержании бизнесвумен в Петербурге – следователь и оперативный «киллер» - не в духе. Один пропустил корпоратив, второй притворялся за копейки. Так обнальщики непросто поднимают ставки перед Новым годом.
Кинули конкуренты? Закажи их

Последний «заказной» заговор 2016 года, действительно, удивил. Во-первых, придумала это женщина. Во-вторых, убрать было решено сразу двоих. В-третьих, уголовное дело коснулось обнального подполья. И в-четвертых, в этой истории нет ни любви, ни эмоций. Только конкурентная месть.

Вечером 29 декабря оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска полицейского главка задержали 37-летнюю петербурженку Карину Троицкую. Локация события также установлена «Фонтанкой» – это автосалон «Евросиб Лахта» на Обводном канале, 74. После чего до утра шли процедуры уже процессуальные. 

Под занавес уходящего года не обошлось без курьезов. Вроде все просчитали детективы, но не учли, что в этот вечер Следственный комитет Петербурга собрался на корпоратив. Исходя из того, что шеф ведомства Александр Клаус прислал подчиненного и он был трезв, то этому следователю не повезло. Но есть и позитивные моменты.

В ночь на 30 декабря он возбудил уголовное дело по покушению на убийство двух лиц. И сегодня в камере находится подозреваемая Карина. Нормальная деловая дама, хорошо известная в Петербурге как человек, способный безналичные деньги переводить в наличные.

Здесь обязательно надо расшифровать, что предновогодний период – самые жирные времена для обнальщиков. Все верно – и их индустрия подчиняется общим тенденциям. В это время года страшно растет процент за обналичивание. До суматохи был человеческий – 6%, а в декабре понеслось, чуть ли не к 20%. Правда, последние дни черная биржа фиксирует типичное снижение на 1,5 – 2% в день. Не волнуйтесь – остановится на 9 – 10%, а потом вернемся к исходной цифре.

Но помимо таких индексов в этой среде есть еще и внутривидовые уловки. Так как экономическая полиция тоже знает о пике улова незаконных банкиров, то оперативники еще чаще их навещают. И вот тут есть поле для маневра. Всегда можно изобразить, что силовики были, накрыли «прачечную», а значит, и про деньги клиентов надо забыть. Это «Фонтанка» к тому, что, по версии следствия, два контрагента Троицкой, кто владел подставными фирмами по перекачиванию денег, отказались от обязательств. Хозяева сообщили свои доводы, а Карина посчитала, что ее банально надули.

Отчего она так разнервничалась, «Фонтанка» точно не знает. Может быть, сыграла опасную шутку ее вспыльчивая кровь. Может, накипело что из прошлого. Но в результате заказ, извините за тавтологию, оказался в руках «заказного» отдела.

Карина предложила странную сумму за двоих – 100 тысяч рублей. То есть по пятьдесят за голову. «Фонтанка» слышала, что выбранный в «заказном» отделе «киллер» посчитал это унижением для пусть временного, но ответственного ремесла. Говорят, он так и заявил на совещании: «Я за такие деньги даже одного убивать не буду». Но он носит погоны, и начальник отдела Александр Самусенко его угомонил.

Вот так вечером 29 декабря Карине в автосалон принесли в качестве доказательств два паспорта двух жертв. Остальное читатель понимает – все записано на аудио.

Еще можно добавить, что, по данным «Фонтанки», Троицкая неправоту признала и бой курантов она услышит в женском изоляторе на Арсенальной улице.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (2)
hurien
30 декабря 2016 г. 17:04
Да кому это нужно тридцатого декабря.....
Mafioza
30 декабря 2016 г. 16:56
Скупердяйка.
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