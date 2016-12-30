Федерация бобслея России подтвердила отстранение 4 российских скелетонистов от соревнований

Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года.

По этому поводу Федерация сделала официальное заявление на сайте.

"Мы находимся в постоянном контакте с IBSF и президентом федерации Иво Ферриани продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги", – подчеркивается в нём.

Напомним, ранее сегодня на сайте Международной федерации бобслея и скелетона IBSF появилось сообщение о том, что четыре российских скелетониста, выступавших на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, отстранены от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга по итогам публикации второй части доклада Макларена. «В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, IBSF не будет разглашать фамилий отстраненных спортсменов до завершения разбирательств», — говорится в сообщении.