Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

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14:24 31.12.2016
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14:19
СМИ: Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии
14:00
Главный синоптик Петербурга: 2016-й стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений
13:49
Управделами построит жилье для Верховного суда за 6,2 млрд рублей
13:47
Итоги телевизионного года 2016: Драки, сериалы, Шнуров и Познер
13:39
МИД: Трамп - не кандидат Москвы
13:28
Захарова назвала решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
13:18
Раненного в Москве бойца Мирзаева прооперировали
13:07
В Башкирии двое пожарных погибли, спасая в горящем доме женщину
12:57
В последний день года ИГ устроило теракт в Багдаде, унесший 28 жизней
12:28
В компании «Крок инкорпорейтед» ответили на претензии ФАС о препятствовании проверки
12:18
Полиция не дала провести крестный ход памяти Распутина в Пушкине
12:05
Почти 100 бригад «Ленэнерго» будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники
11:54
Расcтроенный проигрышем Карлсен убежал с церемонии награждения Карякина
11:44
"Нафтогаз Украины" нашел деньги на два отопительных сезона
11:33
Полиция нашла налетчиков на баню в Автово
11:23
В Красном Соколе убийство не помешало застолью
11:12
В Иркутске отменен режим ЧС, связанный с массовыми отравлениями «Боярышником»
11:02
В Москве избили и обстреляли бойца Расула Мирзаева
10:54
Труп восьмиклассника с пакетом на голове нашли в Петербурге
10:46
Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
10:38
Трамп посмеялся над освещением CNN и NBC News очередного российско-американского обострения
10:30
Власти США заявили о кибератаке русских хакеров на электросети
10:22
Из-за сильного ветра в Петербурге частично закрыли дамбу
10:14
В Петербурге горел Lexus и еще три машины
10:06
Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу
04:38
В Эрмитаже восстановили музыкальные люстры
01:38
Песков назвал «дебилов» Лаврова «козлами»
01:28
Новый год встретят на Дворцовой и на Невском
00:30
Что думают о стадионе на Крестовском известные горожане
00:02
За 2016 год в мире были убиты 93 журналиста
30/12
Мировые цены на нефть снижаются
30/12
Трамп о решении Путина не высылать дипломатов США: Я всегда знал, что он очень умный
30/12
Дежурные поликлиники и травмпункты 31 декабря
30/12
В Минсвязи опровергли выдачу электронных паспортов с 2017 года
30/12
Фигуристку Сотникову могут лишить золота Олимпиады в Сочи
30/12
Кержаков отделался чаевыми за выезд на встречку
30/12
Шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу
30/12
В Домодедово и Шереметьево задерживаются более 50 рейсов
30/12
СМИ: В Грозном прошел митинг, участников которого призвали отказаться от кровной мести
30/12
Минюст РФ внес информационно-аналитический центр «СОВА» в список НКО-иноагентов
30/12
ФАС возбудила дело против подразделения Lenovo
30/12
Fitch понизило рейтинг украинского Приватбанка до дефолта
30/12
Рубль дешевеет на последних торгах года
30/12
СМИ сообщают об экстренной госпитализации Константина Райкина
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«Фонтанка» за 60 секунд: 30 декабря
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«Ленэнерго»: Мы выполнили поручение президента и получим прибыль 5,7 млрд рублей
30/12
На конкурс по строительству Верховного суда за 29,5 млрд заявились сочинцы
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Жену греческого посла в Рио заподозрили в организации его убийства
30/12
У "Лесной" во время задержания полицейским пришлось применить табельное оружие
30/12
В графике Трампа пока не запланированы переговоры с Путиным
30/12
Россия направила в Совбез ООН резолюцию по перемирию в Сирии
30/12
Цаллагов: Разговор с Луческу повлиял на мое решение
30/12
Макфол и Мэттью Ли поспорили о санкциях США против РФ
30/12
Жильцов на Кронверкской улице в Новый год пытались оставить без тепла
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Где можно получить льготные лекарства на новогодних каникулах
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Итоги года с Андреем Константиновым: Чем запомнится нам 2016-й
30/12
В Италии умер отец "Киндер-сюрприза"
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В Крыму из-за непогоды остались без света 88 населенных пунктов
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В ДТП на Московском тяжело пострадал торопившийся мужчина
30/12
Путин поздравил с Новым годом всех президентов СНГ, кроме Порошенко
30/12
Источник: В Смольном готовят решение о передаче Исаакиевского собора церкви
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РФ направит в США спецборт за высланными дипломатами и их семьями
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Допинговая комиссия отклонила апелляцию шести отстранённых лыжников из РФ
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Квадрат: Рынок жилья шагнул из пессимизма в неопределенность
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Порошенко поднял цены на алкоголь и сигареты для украинцев
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Вор в законе Альберт Рыжий осужден на 7 лет в Петербурге
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31.12.2016 13:21

Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

Фейковые новости стали настоящим трендом уходящего информационного года. Cами журналисты зачастую не могут отличить настоящую новость от прикола коллег. Проверьте себя на адекватность: попробуйте угадать, где правда, а где — вымысел.
Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

 

 

А вот и ссылки на некоторые наши и не наши новости:

Крестный ход кошек (хорошо, что не крестовый поход, а?)

28 панфиловцев – святых

Новая Зеландия – часть Австралии (а Лондон – столица Парижа)

Кофе "Русиано" (так ведь не пьют, товарищ премьер-министр!)

Школьный курс "Православная культура" и его роль в формировании народности

Белый медведь поглотил депутата! (ни слова неправды в заголовке, только фигура умолчания)

К вопросу о некоторых особенностях изучения физики в аспекте православного контекста

Мясорубка для ветерана

С шашкой наголо на страже Интернета

Дворники собирали листву во флаг

Александр Лукашенко, Стивен Сигал и морковь (сельскохозяйственный боевик)

Как добыть спирт из воздуха (кто спросил "зачем"?!)

Висят ли картины Васильевой в запасниках Русского музея?

450 роз для президента

КПРФ будет курировать отношения с религиозными организациями (умри, Денис, лучше не напишешь!)

Пингвин стал генералом (а Гайдар вообще в 16 лет полком командовал!)


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31.12.2016 13:21

Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

Фейковые новости стали настоящим трендом уходящего информационного года. Cами журналисты зачастую не могут отличить настоящую новость от прикола коллег. Проверьте себя на адекватность: попробуйте угадать, где правда, а где — вымысел.
27.12.2016 13:34

Готовы ли вы стать нефтяником?

В России, как известно, нефть - матушка. А «нефтянка» - вожделенное место работы для миллионов сограждан. Что вы знаете о нефтяной отрасли? Проверьте свои знания.
22.12.2016 09:55

Викторина «Фонтанки»: Здравствуй, Ваня!

В Русском музее открылась большая юбилейная выставка прославленного русского мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Готовы ли вы к встрече с бушующими валами и томными рассветами-закатами, вышедшими из-под кисти художника? Проверьте свои знания о самом знаменитом крымчанине.
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