Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума
А вот и ссылки на некоторые наши и не наши новости:
Крестный ход кошек (хорошо, что не крестовый поход, а?)
Новая Зеландия – часть Австралии (а Лондон – столица Парижа)
Кофе "Русиано" (так ведь не пьют, товарищ премьер-министр!)
Школьный курс "Православная культура" и его роль в формировании народности
Белый медведь поглотил депутата! (ни слова неправды в заголовке, только фигура умолчания)
К вопросу о некоторых особенностях изучения физики в аспекте православного контекста
С шашкой наголо на страже Интернета
Дворники собирали листву во флаг
Александр Лукашенко, Стивен Сигал и морковь (сельскохозяйственный боевик)
Как добыть спирт из воздуха (кто спросил "зачем"?!)
Висят ли картины Васильевой в запасниках Русского музея?
КПРФ будет курировать отношения с религиозными организациями (умри, Денис, лучше не напишешь!)
Пингвин стал генералом (а Гайдар вообще в 16 лет полком командовал!)