Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума

Фейковые новости стали настоящим трендом уходящего информационного года. Cами журналисты зачастую не могут отличить настоящую новость от прикола коллег. Проверьте себя на адекватность: попробуйте угадать, где правда, а где — вымысел.

А вот и ссылки на некоторые наши и не наши новости:

Крестный ход кошек (хорошо, что не крестовый поход, а?)

28 панфиловцев – святых

Новая Зеландия – часть Австралии (а Лондон – столица Парижа)

Кофе "Русиано" (так ведь не пьют, товарищ премьер-министр!)

Школьный курс "Православная культура" и его роль в формировании народности

Белый медведь поглотил депутата! (ни слова неправды в заголовке, только фигура умолчания)

К вопросу о некоторых особенностях изучения физики в аспекте православного контекста

Мясорубка для ветерана

С шашкой наголо на страже Интернета

Дворники собирали листву во флаг

Александр Лукашенко, Стивен Сигал и морковь (сельскохозяйственный боевик)

Как добыть спирт из воздуха (кто спросил "зачем"?!)

Висят ли картины Васильевой в запасниках Русского музея?

450 роз для президента

КПРФ будет курировать отношения с религиозными организациями (умри, Денис, лучше не напишешь!)

Пингвин стал генералом (а Гайдар вообще в 16 лет полком командовал!)