Владельцам билетов и абонементов в закрывшийся аквапарк «Питерлэнд-2» вернут деньги

Аквапарк «Питерлэнд-2» на Васильевском острове, прекративший работу 23 декабря, не возобновит работу после Нового года.

«Дальнейшее открытие аквапарка под брендом «Питерлэнд» не планируется», – говорится в сообщении компании.

Посетителями, купившими заранее билеты, сертификаты и абонементы, предлагается воспользоваться услугами водного комплекса «Питерлэнд» на Приморском проспекте, 72, либо вернуть деньги. Для оформления заявления необходимо будет предъявить паспорт.

Как сообщала «Фонтанка», владелец здания аквапарка на Васильевском острове, норвежская Wenaas group, расторгла договор аренды с «Питерлэндом» Александра Кожина. Причиной разрыва отношений стал конфликт из-за арендной платы.

Напомним, аквапарк «Питерлэнд-2» открылся на Васильевском острове в ноябре 2016 года на месте «Вотервиля», который закрылся после многочисленных проверок.