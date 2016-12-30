Выпивающий в плохой компании петербуржец лишился телефона, денег и ключей от квартиры

В Кировском районе Петербурга оперативники по горячим следам задержали неблагонадежных гостей, которые после вечеринки оставили хозяина квартиры без ключей, смартфона, банковской карты и ста тысяч рублей наличными.

Как сообщили в петербургском главке 30 декабря, в полицию 28 декабря обратился 63-летний мужчина. По его заявлению, у него пропали смартфон, сто тысяч рублей, ключи от квартиры и банковская карта, с которой обналичили ещё сорок тысяч. Как выяснилось, накануне у мужчины в квартире проходила алкогольная вечеринка, и именно товарищи по бутылке, вероятнее всего, обокрали хозяина.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в тот же день в одной из квартир на улице Летчика Пилютова. Оказалось, что пил пострадавший петербуржец в компании двух неработающих 30-летних парней из Ленобласти, уже не один раз осуждавшихся за тяжкие преступления. Пропавшие карта, ключи и деньги нашлись в кармане одного из них.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».