Путин: Мы никого не будем высылать

Владимир Путин принял асимметричный ответ на новые санкции США. Напомним, накануне власти Североамериканских Штатов решили выслать из страны 35 российских дипломатов.

По этому поводу президент России сделал официальное заявление, оно опубликовано пресс-службой Кремля.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.

По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.

Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа.

Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

Жаль, что администрация президента Б. Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ!

Желаю всем благополучия и процветания!" – говорится в заявлении Владимира Путина.

Напомним, что сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров предложил главе государства в ответ на санкции выслать из России 35 американских дипломатов: 31 из посольства США в Москве, 4 – из Генконсульства США в Петербурге.