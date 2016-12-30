Большому проекту большие дороги

Многим горожанам сегодня хочется жить в экологически благополучных районах, рядом со скверами и парками. *

Многим горожанам сегодня хочется жить в экологически благополучных районах, рядом со скверами и парками. Но все мы так или иначе связаны с центром города: работа, учеба, культурные и развлекательные учреждения – почти все сосредоточено именно там. Поэтому, когда возникает вопрос о покупке нового жилья, на одном из первых мест стоит его транспортная доступность. И, конечно, важно, чтобы было как можно больше возможностей добраться до центра города и других районов.

Пример комфортного жилья – возводимые на юге Санкт-Петербурга жилые комплексы Проекта «На Царскосельских холмах». Само название Проекта говорит о его расположении в непосредственной близости от города Пушкин и Северной столицы. Существующая сегодня транспортная инфраструктура обеспечивает удобную связь этих новостроек с другими районами Санкт-Петербурга и пригородами. Так, по Петербургскому и Пулковскому шоссе до станции метро «Московская» (11 км) на личном автотранспорте можно доехать за 10–15 минут, до метро «Купчино» (10 км) по Витебскому проспекту – еще быстрее. Хорошо развит здесь и общественный транспорт, позволяющий быстро добраться до этих станций на автобусах или маршрутках. К тому же, и расстояние до КАД всего 7 км.

Главная улица проекта – Кокколевская, уже частично освещена, здесь установлены фонари уличного освещения.

Фонари на Кокколевской

Будущие новоселы смогут добираться до своего жилья еще легче, так как в 2017 году планируется построить участок Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, от которой до Петербургского шоссе также в течение года будет достроена еще одна улица – Сарицкая. На пересечении Витебского проспекта и Петербургского шоссе начнется строительство транспортной развязки, которую предполагается закончить в 2019 году. Еще одну транспортную развязку – на примыкании к Петербургскому шоссе подъездной дороги к КВЦ «Экспоцентр» в районе реки Пулковки – планируется построить за 7 месяцев 2017 года.

В мае 2016 года был построен путепровод над железной дорогой при въезде в Пушкин. Теперь поезда и автотранспорт не мешают друг другу.

Не стоит забывать и о таком традиционном виде транспорта, как электрички, – сегодня это не только быстрый, но и вполне комфортный способ передвижения, который составляет альтернативу метро.

ЖД станция

Железнодорожное сообщение от ближайшей станции «Александровская» Варшавского направления позволяет добраться до метро «Купчино» за 15 минут, а попасть в центр Петербурга – за 27 минут.

Одним из важных моментов в развитии проекта «На Царскосельских холмах» станет строительство на его территории железнодорожной станции под рабочим названием «19-й км». Здесь будут останавливаться электропоезда, идущие от Балтийского вокзала по направлению Санкт-Петербург – Луга.

В проекте предусмотрена не просто станция, а целый транспортно-пересадочный узел для наземного и железнодорожного транспорта с пешеходным путепроводом, двумя платформами, вокзальным комплексом и перехватывающей парковкой.

Уже в 2018 году жители «Царскосельских холмов» смогут всего лишь за полчаса добраться от центра Санкт-Петербурга до своих новых квартир.

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