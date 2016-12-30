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30.12.2016 15:05
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Зигзаги удачи генерала Романова

Назначению петербуржца Романова на должность первого следователя России помогла студенческая дружба Медведева и раздражение академиками Путина. Карьера нашего генерала сумбурна. Но на табло – сенсация.
Зигзаги удачи генерала Романова

Петербуржцу Александру Романову 49 лет, а сегодня, 30 декабря Владимир Путин подписал указ о его назначении на пост заместителя министра, начальника Следственного департамента МВД РФ. Последние три недели информация об этом летала в силовых ведомствах Петербурга и Москвы, но большинство все же принимали ее за небылицу. А все оттого, что Романов один раз уже неожиданно взметнулся до кремлевских небес благодаря президенту Медведеву. Но потом пожалел. «Фонтанка» вспомнила этот путь туда и обратно, в сторону и на прежнее кресло. А теперь в стране два главных следователя – он и Александр Бастрыкин. Правда, о втором уже стали подзабывать.

Неожиданная встреча однокурсников юридического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова в 2009 году подтвердила, что Россия – империя. Тогда только что ставший президентом Дмитрий Медведев встретился в Петербурге с приятелями по парте. И узнал там никому неизвестного майора, начальника следствия Калининского района Петербурга, Валеру Кожокаря.

Действительно, как-то несправедливо: один бывший студент – президент, а другой – обыкновенный коп. И тут Кожокарю, как говорится, поперло. Под аплодисменты коллег он в 2009 году становится начальником ГУ МВД по Центральному федеральному округу. Но и эти высоты оказались лишь трамплином. Вскоре он – начальник всего следствия МВД. Волшебным образом через указы того же Дмитрия Медведева получает очередные генеральские звания, а под его контролем – сотни тысяч уголовных дел от Камчатки до Британских морей.

Экс-майор приглашает к себе игроков из Петербурга. Так, его заместителями в 2011 году становятся – начальник ГСУ ГУ МВД, наш же генерал Романов (заметим: на следствие Петербурга приходит его заместитель Марина Матвеева). За Романовым в Москву уходит и малоизвестный замначальника следственной части Главного следственного управления ГУВД по Санкт-Петербургу Татьяна Герасимова, тоже однокурсница Дмитрия Медведева.

О Романове на тактическом петербургском уровне забывают. И вспоминают, когда в 2012 году Дмитрий Медведев меняется с Владимиром Путиным. И не вдруг Кожокаря отправляют на берега Невы.

Справедливости ради: кульбит состоялся больше по его же вине. Кожокарь не сделал на олимпе ничего дурного, но и не совершил ничего стоящего. Согласитесь, этого достаточно, чтобы спихнуть фигуру с такой высоты. Ну, а дальше пошло по накатанному. Романова отправили назад, за ним и Герасимову.

Тут произошла абсолютно ожидаемая картина под названием «Занято». Никто из-за кадровых фортелей в космосе начальника петербургского следствия Матвееву двигать не собирался. Герасимова поехала на дачу воспитывать своих овчарок (это не метафора), а Романову повезло больше. В 2013 году ему чуть ли не случайно досталось место начальника следствия ГУ МВД по СЗФО. По сравнению с прежними апартаментами – чепуха.

Хлопоты продолжились, и лежали они уже в плоскости его отношений с бывшим начальником ГУ МВД по СЗФО, а ныне известным арестованным "золотым парашютистом", генералом Быковым. Быков не мог пережить, что в его ведомстве два генерала. Так что пил кровь Романова, будто вампир. Но тут как в анекдоте – «это плохо, но хорошо».

Именно из-за таких антипатий единственному руководителю главка Романову не выдали те сумасшедшие премии, после которых «Фонтанка» устроила медиа-скандал, а ФСБ и Следственный комитет упрятал руководящее звено за решетку.

Все же в этом «хорошо» стало и «дурно». Ведь окружной главк был ликвидирован в мае 2014-го, и Александр Романов вновь оказался без службы соответствующего уровня. И пошел он кадровой случайностью палимый в полпредство по СЗФО. Да не шефом, а просто федеральным инспектором по Калининграду.

Надо признать, что не отсиживался даже на «низкой» для него работе. Автор статьи это знает, так как однажды беседовал с ним. Александр Романов к удивлению показал знание истории нового своего предмета, рассказывал об архитектуре края, сыпал немецкими фамилиями и увязывал свои впечатления с прочтением серьезной социологии. Но, если честно, было видно – этот вес ему легок.

Опять же внезапно для большинства представителей бизнес и властной элиты Петербурга и Ленобласти пост начальника ГСУ ГУ МВД покидает Марина Матвеева. Конечно, это отдельная драма, но позволившая Романову взглянуть в эту сторону.

Начальнику ГУ МВД, генералу Умнову, согласование его встало в пару седых волос. Но Умнов из крестьян, он жилистый. И Романов вернулся в родные пенаты в апреле этого года. Тут трудно было не пошутить, мол, стоило ли так двигаться, чтобы пересечь стартовую черту. Он ныряет в производственный процесс, где только что его подчиненная Наталья Морозова создала достаточно поводов бросаться тяжелыми предметами в кабинете. И за всю свою короткую историю лишь один раз долго и неприятно Романов выслушал телефонную речь своего московского шефа. На следующий день после статьи на «Фонтанке» об обысках у Морозовой начальник Следственного департамента Савенков много ему сказал неприятного.

Наверное, Романов все же скучал по министерскому масштабу. Но кто же мог предсказать, что Владимир Путин возьми, да разнеси искусственных академиков на заседании совета по науке и образованию. А среди них оказался как раз начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Савенков. В конце ноября он подчинился главнокомандующему и ушел.

И вот к середине ноября в Петербурге заговорили о том, что на место Савенкова уходит сам Романов. Информация была столь необычной, что даже один собеседник «Фонтанки», принявший ее непосредственно из МВД, заявил тогда журналисту: «Я бы не спешил со статьей. Если это и будет, то где-нибудь весной 17-го». Сплетен же закружилось предостаточно. Кто заговорил в руке Ротенбергов, кто о влиянии банкиров.

Владимир Путин сегодня, 30 декабря своим указом поздравил Александра Романова с Новым годом. Все, выдохнули. И тут же вспомнили о себе-родимых. Кто займет его место – вот в чем главный вопрос под елкой. «Фонтанка» отвечает и на него. Конечно, последнее слово за начальником полицейского главка, Сергеем Умновым. Но. Но должен стать им полковник юстиции, Дмитрий Николаевич Кокошин. То есть нынешний заместитель вакантной должности начальника ГСУ ГУ МВД и исполняющий сейчас обязанности этой вакантной должности (кстати, всегда был дежурным и.о. – первый зам Антропов).

Что касается Кокошина – он не прогадал. Тогда еще, в 2009 году он ушел за Романовым в Москву, тихо проработал там начальником организационно-методического отдела. Незаметно пережил крах Кожокаря и смену команды. А когда Романов вернулся начальником ГСУ, несколько месяцев назад спокойно переехал из Москвы к нему замом.

Что касается Романова, то сегодня, 30 декабря он первый раз не взял трубку на звонок автора статьи. Возможно оттого, что нагуливает отпуск перед новым заплывом. А может быть, потому что встал действительно на великую должность. Все же в России теперь два главных следователя. Другое дело, что про грозного Александра Бастрыкина мы теперь редко слышим. Ему, похоже, нехорошо после ареста начальника собственной безопасности СК Максименко и увольнения пресс-магната ведомства Маркина.

Евгений Вышенков, Татьяна Востроилова, "Фонтанка.ру"


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