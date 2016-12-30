Только в январе ипотека под 11,5%

Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.

В случае получения одобрения по ипотечному кредитованию от Сбербанка в течение января 2017 года, такая процентная ставка будет зафиксирована для покупки квартиры ещё на два месяца – февраль и март 2017 года.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предлагает квартиры в двух жилых комплексах по этой программе.

В первом жилом комплексе «Образцовый квартал» дома сданы и уже живут новосёлы. Он представляет собой три 4-этажных корпуса с панорамными окнами, расположенных по периметру участка площадью 1,7 га. Благодаря такому размещению формируется уютный двор, а довольно большое расстояние между корпусами обеспечивает психологический комфорт жителей.

На территории комплекса оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха. Во дворе и вдоль проезжей части достаточно парковочных мест. Несмотря на невысокую этажность дома оснащены бесшумными лифтами импортного производства и подъёмными устройствами для людей с ограниченными возможностями. В каждой квартире есть остеклённый балкон или лоджия, отопление устроено по принципу «водяной тёплый пол»

Активно ведется строительство ЖК «Образцовый квартал 2», во дворе которого будет построен детский сад. В этом жилом комплексе на мансардных этажах потолки достигают 4,47 м, что позволит создать в таких квартирах атмосферу загородного дома, также в большинстве квартир предусмотрена возможность объединения кухни, холла и гостиной.

Лифты будут опускаться до уровня земли. Двор станет безопасным, а просторная парковка расположится рядом с жилым комплексом. На данный момент уже закончены строительно-монтажные работы.

В новогодние праздники, начиная с 3 января, можно будет посмотреть любую понравившуюся квартиру и успеть приобрести по специальному предложению. Отдел продаж расположен рядом с жилыми комплексами.

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