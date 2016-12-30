Еще
15:26 30.12.2016
Пришлите свою новость!
15:23
Петербуржцы собираются выстроить елку из автомобилей
15:19
За утреннюю пробежку 1 января россияне смогут получить призы
15:05
В США ищут пропавший с радаров самолет Cessna 525
15:01
Суд не стал рассматривать дело о хулиганстве лидера дальнобойщиков на ЗСД
14:55
Boeing с птицей в двигателе благополучно сел в Варшаве
14:49
Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве охранника салона на Гороховой
14:48
Росприроднадзор оштрафовал огородника, сваливающего строительный мусор в реку Славянку
14:44
В Варшаве ждут экстренную посадку "Боинга", в двигатель которого попала птица
14:37
После публикации "Фонтанки" "Почта России" подвозит потерянные посылки петербуржцам на дом
14:28
IBSF: Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований
14:18
АИЖК получило кредитный рейтинг АКРА на уровне суверенного
14:14
«ДП»: Одобрено строительство перевалочного комплекса в Приморске за 90 млрд
14:08
Смольный отстал от плана по приватизации помещений на 1,6 млрд рублей
14:07
Цаллагов: Покидать Самару действительно тяжело
14:01
На детской площадке в Дачном нашли повешенного мужчину
13:57
Цаллагов стал игроком "Зенита"
13:56
Двух петербуржцев обвиняют в подделке стерилизаторов для больниц
13:45
Росстат сообщил о годовой инфляции ниже запланированной
13:41
В Петербурге предложили установить 70-метровый памятник Хармсу
13:36
Путин поговорил с Ниинистё
13:28
Сбитая на переходе петербурженка получит 700 тысяч от филиала "Почты России"
13:23
Из-за аварии на МАПП "Светогорск" образовалась многочасовая пробка
13:22
Лиговский в дыму из-за пожара в заброшенном доме
13:16
Лавров: Россия вышлет 35 дипломатов США, 4 - из Петербурга
13:11
В Гатчине устроят Новогодний день страуса
12:57
Австрия заявила о намерении работать над снятием антироссийских санкций
12:55
Вечный подчинённый Романова претендует на должность главы полицейского ГСУ
12:46
Западные СМИ оценили троллинг Обамы российскими дипломатами
12:40
Шоу на Дворцовой повторят «на бис»
12:40
Дорожные службы Ленобласти остались без каникул
12:37
«Фонтанка» предлагает вакансию коммерческого директора
12:36
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз
12:34
В квартире у петербуржца обнаружили арсенал военных времен
12:34
Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела против Маруани
12:27
31 коллекторское агентство подало заявление о включении в госреестр
12:23
Список площадок для фейерверков от МЧС рекомендует, но не обязывает
12:11
В «Улыбке радуги» на Абрамова воры опустошили платёжный терминал
12:05
Семак возглавил "Уфу"
12:00
В ДТП на Науки попали «Лексус» и два «БМВ»
11:50
Медведев: Администрация Обамы заканчивает антироссийской агонией
11:45
СМИ: Следственный департамент МВД возглавил полицейский из Петербурга
11:42
Петербурженку задержали за попытку заказать киллеру своих компаньонов
11:26
Из финской тюрьмы вышел на свободу серийный душитель
11:25
Как наши предки предсказывали будущее?
11:22
Генштаб Украины объяснил новыми реалиями разрешение открывать огонь по самолетам
11:14
"Квадрат": В Петербурге открылся новый уличный каток
11:12
Рубль назвали самой привлекательной валютой в мире
11:10
В Автово грабители, не парясь, вынесли из бани 80 тысяч
11:06
Восемнадцать тонн мандаринов украли в Петербурге
11:02
Разбойники в масках обчистили “Пятерочку” на Шаврова
10:58
Пенсионерка в Петербурге осталась без ста тысяч, зато с хорошей антенной
10:54
У кассы в «Буквоеде» на Гражданском умерла женщина
10:48
В новогодние праздники госграницу включат на реверс
10:42
Ученые прибавят дополнительную секунду к 2016 году
10:36
В ДТП на Учительской пострадала 80-летняя женщина
10:30
Когда в 2017 году закроют на «проветривание» роддома Петербурга
10:24
МВД призвало россиян не покупать спиртное в пластиковых канистрах
10:18
В Петербурге объявили штормовое предупреждение
10:12
Турецкая армия уничтожила 26 боевиков ИГ в Сирии
10:06
"Газпром" предоставит South Stream Transport 310 млн евро на расходы по "Турецкому потоку"
10:00
Грабитель с молотком унес «ювелирку» из магазина на Звездной
09:52
Пассажиры попали в давку на автобусном вокзале Петербурга
09:44
Рособрнадзор запретил прием в Санкт-Петербургский медико-социальный институт
09:36
Плотность дорожного движения радует водителей Петербурга
09:28
Директору салона "Евросети" на Удельном выстрелили в спину при налете
09:17
Мировые цены на нефть растут
09:09
При взрыве газа в жилом доме на Выборгском шоссе пострадал человек
08:53
Премьер Израиля Нетаньяху на русском поздравил жителей страны с Новым годом
08:45
На Обуховской Обороны «Гетц» наполовину ушел под фуру
08:37
В Москве сотрудник Росгвардии убит при нападении неизвестных
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
30.12.2016 15:01
0 Комментариев

Суд не стал рассматривать дело о хулиганстве лидера дальнобойщиков на ЗСД

Московский суд Петербурга вернул административный протокол сотрудникам полиции, пожелавшим привлечь за хулиганство на ЗСД fontanka.ru/2016/12/29/180/ лидера дальнобойщиков Андрея Бажутина. Составители протокола были рассеянны.

Как следует из определения судьи Московского суда Валерии Ковалевой, ей сегодня, 30 декабря, поступил протокол на Бажутина. Полиция, по уточненным данным, вменила активисту статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», а не неповиновение распоряжению сотрудника МВД.

В представленных материалах судья много чего не увидела, что должно было быть. Например, очевидцев того, как Бажутин раскачивал шлагбаум на ЗСД и конфликтовал с контролерами, перед объяснением не предупреждали об ответственности за заведомо ложные показания.

Также Ковалевой не понравилось, что в материалах полиция не указала реквизиты для уплаты штрафа. Статья 20.1, конечно, предусматривает административный арест до 15 суток, но и денежное наказание – тоже.

После того как протокол был раскритикован, он был возвращен сотрудникам 29-го отдела.

Скандал на ЗСД вечером 29 декабря вызвало желание Бажутина проверить исправность и надежность шлагбаума, который якобы повредил сын активиста.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы собираются выстроить елку из автомобилей
Суд не стал рассматривать дело о хулиганстве лидера дальнобойщиков на ЗСД
В ДТП на Учительской пострадала 80-летняя женщина
Плотность дорожного движения радует водителей Петербурга
На Обуховской Обороны «Гетц» наполовину ушел под фуру
Kodiaq должен появиться на российском рынке в мае
Автомобиль вылетел со съезда с ЗСД в сторону Зеленогорска
На дорогах Петербурга неожиданно свободно
Трамвай сошел с рельсов у Финляндского вокзала
Шесть автобусных маршрутов в Петербурге 1 января начнут работу в четыре утра
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Машины дорожают вопреки падению доллара
(Не)Разрешенная парковка на газоне
Назад, на зимнюю резину
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как наши предки предсказывали будущее?

Как убивали Распутина

«Ауди» на Бестужевской разломала «ГАЗель»

фото из социальных сетей

Петербуржец купил за 40 млн Rolls-Royce, а выехал из салона на Малой Морской с живым львом

скриншот с сайта youtube.com

В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

Сергей Михайличенко

Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.