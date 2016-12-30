Суд не стал рассматривать дело о хулиганстве лидера дальнобойщиков на ЗСД

Московский суд Петербурга вернул административный протокол сотрудникам полиции, пожелавшим привлечь за хулиганство на ЗСД fontanka.ru/2016/12/29/180/ лидера дальнобойщиков Андрея Бажутина. Составители протокола были рассеянны.

Как следует из определения судьи Московского суда Валерии Ковалевой, ей сегодня, 30 декабря, поступил протокол на Бажутина. Полиция, по уточненным данным, вменила активисту статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», а не неповиновение распоряжению сотрудника МВД.

В представленных материалах судья много чего не увидела, что должно было быть. Например, очевидцев того, как Бажутин раскачивал шлагбаум на ЗСД и конфликтовал с контролерами, перед объяснением не предупреждали об ответственности за заведомо ложные показания.

Также Ковалевой не понравилось, что в материалах полиция не указала реквизиты для уплаты штрафа. Статья 20.1, конечно, предусматривает административный арест до 15 суток, но и денежное наказание – тоже.

После того как протокол был раскритикован, он был возвращен сотрудникам 29-го отдела.

Скандал на ЗСД вечером 29 декабря вызвало желание Бажутина проверить исправность и надежность шлагбаума, который якобы повредил сын активиста.