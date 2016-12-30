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30.12.2016 15:05

В США ищут пропавший с радаров самолет Cessna 525

Береговая охрана США ведет поиск пропавшего с радаров легкого самолета Cessna 525, вылетевшего в четверг вечером из аэропорта Огайо, передает телеканал ABC.

По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта Берк Лейкфронт в городе Кливленд в районе 23.00 (07.00 мск пятницы). Через некоторое время авиадиспетчеры аэропорта потеряли связь с воздушным судном.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет направлялся в Университет штата Огайо.

Представитель аэропорта Кливленда сообщил телеканалу NBC News, что на борту пропавшего самолета находились трое взрослых и трое детей. По данным Береговой охраны США, воздушное судно способно перевозить до 11 человек, передает РИА Новости.


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