В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin. Его основная задача — предоставление информации об актуальных банковских продуктах.

Mrfin будет полезен в поиске кредита с оптимальными процентными ставками, поможет найти банк с лучшими условиями по депозиту, ответит на массу вопросов, связанных с решением спорных ситуаций.

На сайте собрана следующая информация:

•Данные о счетах, депозитах, особенностях вложений, рейтингах банков.

•Условия получения выгодной кредитной ставки, актуальные предложения банков в сравнительных таблицах и официальные онлайн-анкеты.

•Необходимые данные для исправления плохой кредитной истории: от инструкции для её самостоятельного исправления до контактов профессиональных юристов;

•Рекомендации по минимизации банковских задолженностей.

•Прецеденты, распространенные ситуации и пути их решения.

Главная страница сайта Mrfin открывает доступ к наиболее популярным продуктам российских банков и позволяет перейти в другие разделы: популярные статьи, получение кредита, займа, курсы валют, рейтинг банков, кредитный калькулятор.

Цель, которую преследовали разработчики проекта — повышение финансовой грамотности населения. Mrfin дает возможность досконально изучить доступные финансовые продукты. Проект работает на интересы простых потребителей финансовых услуг. Mrfin расскажет о том, как брать кредиты в банках без страховки, как получать самые выгодные ставки, куда обратиться за деньгами в сложной ситуации.

Данный ресурс интересен не только потребителям, но и самим банкам. Он позволяет сэкономить: на клиентов не затрачены рекламные ресурсы и время сотрудников. Также Mrfin удобен банкам в качестве источника клиентской базы, уже проинформированной и готовой к сделке.