Boeing с птицей в двигателе благополучно сел в Варшаве

Самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, который был вынужден вернуться в аэропорт Варшавы из-за попавшей в двигатель птицы, благополучно совершил посадку, говорится в сообщении аэропорта им. Шопена в Twitter.

Самолет, направлявшийся из Варшавы в кипрскую Ларнаку, столкнулся с птицей спустя несколько минут после вылета из аэропорта им. Шопена. Как заявил генеральный директор авиакомпании, самолету предстоит технический осмотр. В течение нескольких часов лайнер кружил над городом Минск-Мазовецкий для выработки топлива.

«#ENT7913 уже на земле. Посадка (прошла) без всяких проблем», — указано в сообщении аэропорта, которое приводит РИА Новости.