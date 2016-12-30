Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве охранника салона на Гороховой

Только вышел из тюрьмы — и снова подозреваемый. Едва отбывший срок приезжий из Узбекистана, по версии следствия, ограбил салон красоты, перед этим изнасиловав и убив охранника.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, события в салоне красоты произошли еще в 2009 году. Тогда по факту преступлений было возбуждено дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса: разбой, насильственные действия сексуального характера и убийство. Подозреваемого нашли спустя семь лет. Им оказался бывший заключенный, отсидевший за изнасилование, – его взяли прямо на выходе из тюрьмы 30 декабря этого года.

По версии следствия, мужчина семь лет назад напал на охранника салона красоты на Гороховой улице. Следователи считают, что подозреваемый ударами по голове оглушил охранника, изнасиловал его, а потом заколол. Мужчина умер на месте. Также, как следует из материалов дела, подозреваемый попутно решил разжиться деньгами — из салона пропали порядка двухсот тысяч, четыре ноутбука и мобильные телефоны. Кстати, телефон убитого ранее охранника, считают следователи, подозреваемый тоже прихватил с собой.

Подозрения правоохранителей основаны в том числе и на генетической экспертизе. Сейчас решается вопрос об аресте.