Росприроднадзор оштрафовал огородника, сваливающего строительный мусор в реку Славянку

Огородник вывалил на арендованной земле в прибрежной зоне реки Славянки в Колпинском районе Петербурга грунт вперемешку со строительным мусором. Грязь попадала в реку, за что сам земледелец и арендодатель оштрафованы на 203 тысячи рублей.

Об очередной свалке на берегу Славянки 30 декабря сообщает Росприроднадзор по СЗФО. Мужчина занял участок на берегу, договорившись об аренде с общественной организацией арендаторов земли «Дружба» на словах. Свою хозяйственную деятельность огородник начал с поднятия уровня участка. Он завез на берег реки более тысячи кубических метров грунта, купленного через Интернет. Привезенная земля наполовину состояла из строительного мусора, который из-за размыва попадал в Славянку.

Государственный инспектор департамента Росприроднадзора оштрафовал и огородника, и его арендодателей. Общая сумма штрафа — 203 тысячи рублей. Кроме того, мужчина обязан вывезти землю с прибрежной территории.

Напомним, это не первый случай, когда в Славянку попадает мусор и бытовые отходы. Ранее очевидцы сообщали, что заметили на поверхности реки белые хлопья.