В Варшаве ждут экстренную посадку "Боинга", в двигатель которого попала птица

Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, летевший из Варшавы в кипрскую Ларнаку, возвращается в аэропорт вылета из-за попавшей в двигатель птицы.

Инцидент произошел спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта им. Шопена, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVN24.

«Перед дальнейшей поездкой необходимо провести технический осмотр машины, поскольку из нашей информации следует, что птица столкнулась с двигателем самолета», — заявил в эфире телеканала генеральный директор авиакомпании Enter Air Гжегож Поланецкий.

В настоящее время самолет, который вылетел из Варшавы в 10.20 (12.20 мск) кружит над Минском-Мазовецким для выработки топлива. Посадка запланирована около 13.00 (15.00 мск).