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30.12.2016 14:37

После публикации "Фонтанки" "Почта России" подвозит потерянные посылки петербуржцам на дом

«Почта России» отреагировала на публикацию «Фонтанки» об утерянных посылках китайского Деда Мороза. Затерявшиеся между Московским вокзалом и юго-западом Петербурга отправления доставляются на дом.

По мнению «Почты России», отраженном в официальном комментарии, тревогу читатели «Фонтанки» подняли из-за двух посылок, которых задержал «временный технический сбой».

«В настоящее время одна вручена клиенту, другая будет передана в ближайшее время», – уточнили на предприятии.

Также, как следует из релиза, технические неполадки устранены.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, после публикации ситуация развивалась следующим образом. С почты позвонили двум клиентам, которые ранее не могли добиться ответа, почему посылка из магистрального сортировочного центра у Московского вокзала до юго-запада Петербурга идет больше двух недель, а ведь на носу Новый год.

«Мне сообщили по телефону, что посылку доставят на дом, – сказала «Фонтанке» Елена Санина. – И действительно, сегодня в 13.40 приехал водитель сортировочного центра и пожаловался, что ему утром выдали две посылки и велели срочно ехать по адресам. Первую он отвез на Ленинский, 100, вторую – мне, на Ленинский, 82. Будут ли и другие отправления развозиться вручную, он не знает».

По данным читателей, количество задержанных на долгий срок посылок превышает два. Об этом же свидетельствуют многочисленные ветки обсуждений на форумах, посвященных «Почте России».

По последней информации, внезапно найденные в сортировочном центре посылки, срок доставки которых уже истек, спешно свозятся в почтовое отделение на Маршала Захарова, и туда же перенаправляются клиенты других отделений.


© Фонтанка.Ру

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