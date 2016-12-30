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30.12.2016 18:10
6 Комментариев

Как петербуржцы собираются на новый стадион

Как строят стадион на Крестовском и достроят ли, обсуждали и издевались немало. Но это произошло. «Нравится?» - спросили известных петербуржцев в эфире [Фонтанки.Офис].
Как петербуржцы собираются на новый стадион
Сергей Коньков/ДП

В последний раз Крестовский остров принимал официальный футбольный матч 17 августа 2006 года. В тот день «Петротрест» разгромил щёлковский «Спартак» со счетом 3:0. Спустя пять месяцев стадион стали ровнять с землей и началось строительство новой арены. Тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что сдадут его в 2009 году. Тогда никто не мог предположить, насколько сильно она ошибается. Тем не менее спустя 10 лет эпопея со строительством стала настолько близка к завершению, что некоторые даже говорят, что она закончилась. Известные жители Петербурга в эфире [Фонтанки.Офис] поделились своими впечатлениями от этого знаменательного события.

Михаил Шац, телеведущий:

«Я всегда надеялся, что стадион достроят. В этом смысле я был оптимистично настроен. Хотя я понимаю, что эта история еще не завершилась совсем, а всего лишь подошла к какому-то поворотному пункту. За поворотом нас ждет еще много всего интересного. В любом случае, я всех поздравляю с этим событием. Находясь сейчас в Замбии и насмотревшись на местные футбольные поля, хочу сказать, что нам грех жаловаться. Мы с вами спорим об этих 10 годах, об этой страшной ауре, которая витает над этим стадионом, которую нам придется отмаливать долгие годы яркими голами и победами. Но все не так плохо. Короче говоря, впереди большая работа. Лично я бы с удовольствием по нему походил, поорал, попытался бы выбежать на поле. Кинул бы что-нибудь на гостевой сектор. Вариантов проверки масса. Все мы много раз были на футболе и понимаем, как это работает. Если честно, я давно уже мечтаю попасть на это сооружение».

Евгений Степанов, по прозвищу Шляпа, один из основателей фанатского движения Петербурга, заводящий 33-го сектора стадиона имени Кирова:

«Я очень рад этой новости. Тысяч 25 ходить все-таки будет, что для российского чемпионата очень прилично, а иногда даже набиваться до полных 60 – 70 тысяч. Надеюсь, что фанатам достанутся хорошие места. Хотелось бы вернуться на угловой сектор, как это было в случае с 33-м сектором на старом стадионе. Если же фанатов жестко посадят за ворота, ну что ж, значит, будем сидеть там. Тут как бояре решат. Мне кажется, что сначала придет много людей. Дальше все будет зависеть от того, как заиграет «Зенит». Хотел бы я быть в числе тех десяти тысяч, которых хотят запустить туда в качестве теста? Если там разрешат немного побузить, почему бы и нет».

Игорь Порошин, журналист и продюсер:

«А в чем проблема? Почему так люди волнуются? Вот напомнили про Саграда Фамилия (храм в Барселоне, строится с 1882 года), который до сих пор не сдали. Есть Венский собор, который строили, кажется, 800 лет и тоже до сих пор не сдали. Дамбу пресловутую 30 лет строили. Стадион сколько строили? 10 лет. И в чем проблема? Много денег ухлопали? А вы знаете, сколько ухлопали в Самаре? Вот. И не узнаете. Это и есть триумф Петербурга как самого транспарентного и прозрачного города Российской Федерации. Нам есть что обсуждать. Ростовские стройки и самарские мы обсуждать не будем, потому что там будет один хозяин и все там будет шито-крыто. Про петербургский стадион было много открытой информации. Вы про Сочи что-нибудь знаете? Как там строили, как там подрядчиков меняли? Я знаю одно, что строительство такого стадиона — это очень сложно, что со мной во главе его не построили бы никогда. Меня волнует другое. Вот вы сказали: Саграда Фамилия. Никакая это не Саграда Фамилия. Стадион на Крестовском — это унылый говно-постмодернизм. Это стадион, который уже сейчас выглядит анахронизмом. Он не выглядит как модный стадион. С новым стадионом в Краснодаре его даже рядом не поставить. Это совершенно не петербургская постройка. Это какая-то кастрюля, которая приземлилась на Крестовском острове. Это не имеет отношения к Петербургу, к его эстетике, к его стилю. Вот это самое страшное. Это популистский разговор. Ну конечно же я пойду на этот стадион. Может, он очарует меня какими-то деталями. Может, я увижу какую-то красивую плитку. Речь ведь не идет о социальном бойкоте. Просто стадион уродлив.

Михаил Скипский, обладатель «Хрустальной совы» в игре «Что? Где? Когда?»:

«Очень рад, что его сдали, потому что надоели все эти шутки в Facebook и в КВН. Ну, подзатянули немного. Помню, еще Дику Адвокату обещали, что он будет играть на этом стадионе. Ну да, долго строили, много сперли, но зато будет классно. Получилось, как минимум, не хуже стадиона в Краснодаре. Устарела ли его архитектура? Честно говоря, я не сильно разбираюсь в архитектуре, но мне кажется, одна из бед Петербурга в том, что мы всё хотим сделать в стиле начала 19-го века. То, что появляются очаги чего-то нового, это прекрасно. Возможно, в будущем на этот стадион стоит перенести кучу бесплатных праздников и концертов, которые сейчас проводятся на Дворцовой. Я, например, когда там что-то такое проходит, просто боюсь соваться в центр. И потом, могла бы быть какая-то семейная история – клубный музей наверняка откроют».

Евгений Финкельштейн, президент международной компании M-1 Global:

«Очень тяжело сейчас говорить об этом стадионе как о концертной площадке, потому что мы там еще внутри не были. С другой стороны, выкатное поле там делалось не зря. Администрация хочет проводить там по 16 – 20 концертов в год, но это нереально. Столько артистов, которые способны собрать такой стадион, просто нет. Я могу прогнозировать не более 4 – 5 мероприятий в год. Много зависит от затратной части, от аренды. Пока мы ничего не знаем об этом. Когда город передаст его «Зениту», тогда уже можно будет делать какие-то прикидки. Пойти вместе с десятью тысячами волонтеров туда я не готов. Мне, чтобы оценить стадион, нужны совсем другие вещи. Проектная документация, например».

Татьяна Буланова, певица:

«Конечно, я рада, что эта десятилетняя эпопея закончилась. Я однажды была на этом стадионе, когда он еще только строился, на экскурсии. Меня там впечатлила сама эта огромная чаша, выкатное поле. Это совершенно грандиозное зрелище, но там было много недоделок. Поэтому мне очень хочется сходить туда теперь, когда там все готово. Я согласна с мнением, что теперь там должны проходить городские праздники, – есть все условия для этого, с учетом того, что поле убирается. Другое дело, придет ли народ. 76 тысяч зрителей — это большая толпа. Такое количество вряд ли кто-то из наших артистов способен собрать».

Лев Лурье, историк и публицист:

«Это одно из главных событий в Санкт-Петербурге за последние 25 лет как минимум. С одной стороны, хорошо, что вся эта многострадальная история, из-за которой над нами смеялся весь мир, закончилась. С другой – это очень красивое сооружение. Не зря пригласили того японца. Он придумал какое-то чудо света. Вместе с Западным скоростным диаметром стадион создает совершенно новый ракурс, с которого мы не привыкли смотреть на наш старый, разрушающийся город. Будущая посещаемость стадиона будет прямо пропорционально зависеть от стоимости билетов и от ценовой политики, которую установит управляющая компания, каковой является футбольный клуб «Зенит». Надо как-то оптимально это вычислить. Весь пейзаж Крестовского острова должен быть пересмотрен».

Максим Левченко, управляющий партнер компании Fort Group:

«Поздравляю коллег с окончанием строительства, но хочу оговориться, что строительство еще только начинается. На своем горьком опыте знаю, что после ухода строителей нужен как минимум год, а то и два, чтобы все доделать. Одно дело – приемка государственной комиссии, а другое дело — матчи и концерты. Поговаривают, что крышу нужно раздвигать вручную, что поле вибрирует. Наверняка есть другие досадные вещи. Поэтому предполагаю, что после ухода госкомиссии строители смахнут пот со лба, выпьют газировки на Новый год и начнут вновь трудиться и, допустим, освоят еще один миллиард. К Кубку конфедераций, скорее всего, не успеют все доделать. Как двоечники в ночь перед экзаменом будут «писать шпаргалки»: подкрашивать, подделывать. Так всегда у нас и бывает. Это нормальная практика. Недавно открывали один большой проект, и у нас происходило все то же самое. Стадион вмещает 70 тысяч, и привести такое количество людей будет очень трудно. На «Зенит» – «Барселона» столько точно придет, на «Зенит» – «Спартак», наверное, тоже. А дальше — это вопрос серьезного креатива. В общем, перед «Зенитом», который будет эксплуатировать стадион, стоит серьезный вызов».

Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»:

«История со сдачей стадиона — это такая легкая профанация. Де-юре он сдан, де-факто там же еще ничего не готово. Сейчас три месяца будут доделывать. Честно говоря, меня его судьба не сильно волнует. Я знаю, что его так или иначе доделают, сколько бы денег на это ни потребовалось. Конечно, меня вся эта история с его строительством расстраивает. Он же строится за счет бюджета города, который пополняется из налогов физических и юридических лиц. Вот таким странным способом чиновники распоряжаются теми деньгами, которые у меня забирают. Их можно было потратить с гораздо большей пользой для города. Польза для бизнеса? Да нет там никакой пользы для бизнеса. Даже Георгий Полтавченко сказал, что стадион еще 10 лет будет убыточной историей и его нужно будет дотировать из бюджета. А я думаю, что стадион всегда будет убыточен. Кто-то там какое-то кафе поставит и будет зарабатывать деньги. Для хозяина этого кафе будет польза, для всех остальных это будет вред. Как его протестировать? У меня есть для вас ноу-хау, и сейчас я с вами этим ноу-хау поделюсь. Там нужно провести футбольный матч со зрителями. Тогда мы поймем, как там все работает».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (6)
GeneKuk
30 декабря 2016 г. 19:12
Кроме достройки, ещё как-то надо от крыс избавиться, которых там расплодилось больше ПДН.
Ensiferum
30 декабря 2016 г. 19:05
ещё осталось метро провести.
trash_tiger
30 декабря 2016 г. 19:04
Когда Око на башне монтировать начнут?
ntcQOPQ2oXo
Danik
30 декабря 2016 г. 18:40
Стадион убыточен будет всегда. Стадион данный не нужен городу. Сравнять с землей и сделать хороший парк. Хотя уже из-за диаметра ничего не получится. Это боль и стыд города. Сколько всего необходимого лишился город из-за дурости и амбиций губернаторов. Все эти мега стройки приносят только вред городу.
pomidor
30 декабря 2016 г. 18:28
теперь никаких тебе снежных полей, или болот после ливня) ляпота. цены бы уже озвучили.
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