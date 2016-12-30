IBSF: Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований

Четыре российских скелетониста, выступавших на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, отстранены от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации бобслея и скелетона.

«В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, IBSF не будет разглашать фамилий отстраненных спортсменов до завершения разбирательств», — говорится в сообщении. Там же указано на то, что Федерация бобслея России и сами подозреваемые скелетонисты оповещены об отстранении от соревнований.