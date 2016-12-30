Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»

Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов.

Здесь будет представлен широкий спектр банковских услуг для физических лиц – открытие и закрытие счетов, вкладов, выдача и обслуживание банковских карт, оформление денежных переводов, различные виды кредитования, покупка и продажа иностранной валюты и т.д.

В просторном помещении площадьюболее 180 кв мс новым интерьерным решением созданы комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников банка.

Для удобства клиентов организована зона самообслуживания, оборудованы места для работы в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онл@йн».

«Символично, что этот офис Сбербанка носит номер 2016. Накануне Нового года это своего рода подведение итогов года уходящего и подарок к празднику для наших клиентов – посетителей торгово-развлекательного комплекса «Европолис». Надеемся, что они оценят удобство и комфорт нового офиса», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка – директор Головного отделения по Санкт-Петербургу Олег Голубенцев.

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