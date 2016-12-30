Спорт, который мы потеряли

Допинг-скандалы в отечественном спорте стали одним из главных трендов уходящего года. «Фонтанка» подсчитала, какие потери Россия понесла из-за этого.

Скандал с мельдонием, интервью бывшего руководителя антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова, два доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена подвели российский спорт к опасной черте. То, что начиналось как чья-то неудачная шутка (ха-ха, мельдоний это же как аскорбинка) к концу года обернулось масштабными потерями для России. «Фонтанка» подводит неутешительные итоги.

Медали, которые мы потеряли

Начался 2016 год ударно. 24 марта по решению CAS различных медалей лишили сразу пятерых ведущих российских спортсменов. Больше всех в тот раз пострадали мастера спортивной ходьбы: «золота» Олимпийских игр в Лондоне был лишен Сергей Кирдяпкин, серебряной медали тех же Игр — Ольга Каниськина, «золота» Чемпионата мира-2011 — Сергей Бакулин, и двух наград высшей пробы чемпионатов мира 2009 и 2011 годов — Валерий Борчин. Последнему еще повезло — ему сохранили золото Пекина-2008. Под раздачу попала и одна бегунья. У Юлии Зариповой отобрали золотую медаль чемпионата мира-2011 в Тэгу в беге на 3000 метров с препятствиями.

Тогда казалось, что эти потери — уже катастрофа. Как показали дальнейшие события, то было только начало. На несколько месяцев наступило затишье, а в августе показательные «казни» продолжились.

17 августа из-за одной провинившейся (Юлии Чермошанской) Россия осталась без «золота» Олимпиады-2008 в эстафете 4 по 100 метров. 19 августа по той же схеме (попалась Анастасия Капачинская) отобрали «серебро» тех же Игр у всей российской эстафетной команды (4 по 400 метров). 21 августа «серебра» Лондона-2012 лишили толкательницу ядра Евгению Колодко.

31 августа тяжелоатлеток Марину Шаинову и Надежду Евстюхину оставили без «серебра» и «бронзы» Олимпиады-2012 соответственно. В тот же день выяснилось, что в эстафетной четверке Пекина-2008 4 по 400 метров под допингом помимо Капачинской бежала также Татьяна Фирова.

11 октября «золото» Лондона-2012 отобрали у метательницы молота Татьяны Лысенко. 18 октября «серебра» той же Олимпиады лишился тяжелоатлет Апти Аухадов. 29 ноября стало известно, что российской семиборке Татьяне Черновой из-за положительного теста на стероиды придется вернуть золотую медаль чемпионата мира 2011 года и бронзу Лондона-2012.

Под конец года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который принимал большинство вышеизложенных решений, добрался и до Олимпиады в Рио — «серебра» Игр-2016 лишили боксера Мишу Алояна.

Итого: 11 медалей (3 золота, 6 серебра, 2 бронзы) Олимпиад и 5 высших наград чемпионатов мира.

Медали, которых мы не досчитались

Напомним, что из-за допинговых скандалов, на Олимпиаду в Рио в полном составе не поехали российские легко- и тяжелоатлеты. Это серьезно ударило по медальным перспективам сборной. Судите сами.

Из легкоатлетов на победу с высокой долей вероятности претендовали четыре человека — Елена Исинбаева (прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Вера Ребрик (метание копья) и Мария Кучина (прыжки высоту). Просто за медали россияне могли побороться еще в четырех видах — барьерном беге (Тимофей Чалый), прыжках с шестом (Анжелика Сидорова), ходьба (Екатерина Медведева) и в женской эстафете 4х400 м.

В тяжелой атлетике на «золото» почти со стопроцентной вероятностью рассчитывали Татьяна Каширина и Руслан Албегов. Также за место на призовом пьедестале боролись бы Тима Туриева, Олег Чен, Артем Окулов и Давид Беджанян. В общем, минус два «золота» и 3-4 медали другого достоинства.

Из-за отдельных дисквалификаций в других видах Россия явно недополучила медали в гребле (дуэт Александра Дьяченко с Юрием Постригаем), в борьбе (Виктор Лебедев), велошоссе (Ильнур Закарин) и парусном спорте (дуэт Павла Созыкина и Дениса Грибанова).

Итого: 18 потенциальных медалей Рио-2016, шесть из которых могли легко быть золотыми.

Но это не все. В числе пострадавших числится теннис и профессиональный бокс, где нет медалей, а есть победитель и все остальные. Речь, естественно, о дисквалифицирова нной за употребление мельдония теннисистке Марии Шараповой и боксере Александре Поветкине, который из-за положительных допинг-проб в этом году лишился двух возможностей вернуть себе титул чемпиона по версии WBC.

Медали, которые мы можем потерять

Напомним, что изначально во второй части доклада Макларена прямым текстом говорилось только о двух двукратных чемпионах Сочи. Таких у России пять человек. По последним данным, речь идет о бобслейном дуэте Александра Зубкова и Алексея Воеводы. Также упоминалась одна серебряная медалистка. Здесь претендентов шестеро, четверо из которых — женская биатлонная команда, ставшая второй в эстафете.

Незадолго до Нового года неприятных новостей добавилось. Выяснилось, что подозреваемых серебряных медалисток не одна, а две и это биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. Кроме того, в прессу просочились сведения о следах вскрытия допинг-пробы фигуристки Аделины Сотниковой, которая завоевала золотую медаль в Сочи.

Суммируя, по состоянию на данный момент, Россия рискует лишится минимум трех золотых медалей и двух серебряных.

Ну и, опять же, нет ни одной гарантии, что не возникнут новые разоблачения по Олимпиадам 2008, 2012 и 2016 годов.

Соревнования

Еще недавно казалось, что несмотря ни на что, уж международные турниры у России никто не станет отнимать. С недавних пор уверенным нельзя быть ни в чем.

Из-за бойкота Латвии, Южной Кореи и отдельных спортсменов Великобритании у России в декабре отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Буквально за день до этого решения все спортивные чиновники, включая Виталия Мутко, говорили, что это невозможно. Оказалось, возможно все.

Вслед за этим ряд других спортивных федераций приняли решение отменить проведение в России юниорского чемпионата мира по биатлону, этапа Кубка мира по биатлону, этапа Кубка мира по конькобежному спорту и финала Кубка мира по лыжным гонкам.

Итого: минус пять турниров высокого международного уровня, к которым готовились, на подготовку к которым тратились колоссальные силы и бюджетные деньги. И это тоже не предел. Впереди главная битва — за чемпионат мира по футболу. Сейчас российские чиновники опять говорят, что это невозможно, и что эту тему развивают исключительно российские журналисты, но с учетом общего тренда и того, что в докладе Макларена мелькают в том числе и российские футболисты, стоило бы отнестись к этой угрозе серьезнее.

«Если случаи употребления допинга в футболе действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут соответствующие меры и применят санкции», – сказал глава ФИФА Джанни Инфантино всего за три дня до Нового года, 28 декабря, в интервью AP.

Репутационные потери

Это самый субъективный пункт, подсчитать который нельзя. Но, возможно, он и самый главный. Отныне все российские спортсмены, даже те, кто ни разу не попадал хотя бы под подозрение, будут автоматически считаться причастными ко всей этой истории.

Уже сейчас отечественных атлетов проверяют на допинг чаще других.

«На чемпионате Европы по футболу у сборной России было пять допинг-тестов. Причем однажды их проводили три раза подряд. В одной из ситуаций у защитника Алексея Березуцкого не смогли дважды взять кровь из вены, но мы пошли навстречу, чтобы не было никаких вопросов от WADA, и наш врач сам сделал забор», – рассказывал в интервью ТАСС врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Согласно докладам WADA, минимум три последних года российские спортсмены сдают допинг-пробы больше всех. Только на Олимпиаде в Рио в общей сложности россияне сдали 360 допинг-проб, при том, что всего в составе команды было 285 человек. Получается, что некоторых проверили несколько раз. На международных турнирах иностранные зрители теперь освистывают россиян, а зарубежные журналисты без стеснения спрашивают у них, какой допинг они употребляют. Да и в самой России под новостями о громких победах своих спортсменов первым делом пишут комментарии такого характера, мол чего радуетесь, все равно поймают на допинге и лишат медали.

Как писала «Фонтанка», телерейтинги спортивных трансляций на отечественных каналах падают, посещаемость ведущих лиг также идет вниз. Одной из причин, уверены некоторые эксперты, как раз и являются все эти допинг-скандалы.

«Цель достигнута, тень на российский спорт брошена», – заявил на днях вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко после публикации второй части доклада Макларена. Вот только, как теперь из этой тени выходить, рассказать он забыл.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»