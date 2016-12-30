Музыкальная альтернатива: Какой музыкой запомнится 2016-й год
7 января 2017 года в клубе "Лес Villa" в рамках проекта BBT-xxxmas, организатором которого является лейбл Bastard Bogie Tunes, состоится концерт в честь дня рождения Марии Любичевой из группы "Барто". В рамках этого концерта на одной сцене соберутся самые яркие музыкальные проекты Москвы и Петербурга, в том числе, "МашнинБэнд", "Тема креста", Lucidvox, "Он юн" и многие другие.
О том, в каком состоянии встречает новый 2017 год "музыкальная альтернатива", о музыкальном застое и творческих прорывах, поговорили в эфире с организаторами BBT-xxxmas из группы "Барто" Марией Любичевой и Евгением Куприяновым, а также Максимом Тесли из группы "Он юн":
Аудиоподкаст эфира:
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