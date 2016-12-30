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31.12.2016 11:15
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Голосуй-не голосуй

Ловкость рук и никакого мошенничества: проигранные суды и потерянные мандаты. “Фонтанка” вспоминает главное политическое событие 2016 года.
Голосуй-не голосуй
Михаил Огнев

Почти все выборные суды проиграны, жалобы отклонены, за  единичные подтвержденные нарушения вместо уголовных преследований – увольнения. Чем стали для Петербурга выборы-2016 и как «вызывающе циничное применение административного ресурса» превратилось в «нарушения от незнания», разбиралась «Фонтанка».

«80 – 90% нарушений на выборах были связаны именно с плохим качеством обучения, от незнания», – заявила на последнем заседании ЦИК его глава Элла Памфилова. Спустя три дня после выборов у нее было другое мнение: «С Петербургом были связаны большие надежды, но они не оправдались. Родовая травма осталась. У вас не произошло кардинального переформатирования комиссий всех уровней. Тяжелое наследие 2011 года дало о себе знать. Было вызывающе циничное применение административного ресурса».

То, что городу грозит это самое «наследие 2011 года», стало ясно еще весной, когда сначала Петербург разделили на округа так, как было выгодно действующим депутатам или тем, кого планировали провести в парламент в партии власти. А в рамках принятия закона о выборах отказались от идеи Смольного о полупрофессиональном парламенте (когда лишь половина получает зарплату, остальные законодатели могут владеть и заниматься бизнесом или иметь другой, основной род деятельности).

Окончательно стала понятна тональность грядущей кампании в тот момент, когда в отставку ушел председатель Горизбиркома Алексей Пучнин, с которым выбранные в 2011-м депутаты конфликтовали, а в состав городской комиссии вошел ее бывший зампред Дмитрий Краснянский, на чей счет и приписывают все основные чудеса пятилетней давности. Следующим этапом была битва за праймериз «Единой России», но и ее выиграл действующий председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, поставив в список партии исключительно своих людей: выходцев из Академии им. Можайского, сотрудников аппарата Мариинского дворца.

Единственным кандидатом, не связанным с Макаровым, стал Дмитрий Тугов, как говорят, его отец приятельствовал с губернатором Георгием Полтавченко, и эта протекция была на счету градоначальника. Таким образом, кандидатов, которые пошли договариваться о своем избрании в Смольный, в список «ЕР» не взяли, посему они оказались в другой партии или партиях, но в основном среди сторонников Жириновского, под знаменами ЛДПР.

За месяц до старта дня голосования технологи чертили схемы, обводя в кружочки наиболее перспективных кандидатов, с уверенностью заявляя что-то в духе: «Вот здесь все ясно, победит N». Половина этих прогнозов в итоге не сбылась, так же, как и не сработали внутриэлитные договоренности: не стала депутатом Государственной думы Оксана Дмитриева, о которой шепотом говорили: «У нее есть поддержка в администрации президента», не переизбрался в Думу Денис Волчек, почти единолично оплативший кампанию «Справедливой России» в Петербурге. В ЗакС не прошла лояльная спикеру Макарову эсер Марина Шишкина и баллотировавшийся от ЛДПР чиновник Смольного, некогда строивший КАД и возглавлявший предвыборный штаб Путина, Егор Тратников.

Тем не менее удалось попасть в Мариинский дворец «Партии Роста» (Оксане Дмитриевой, Максиму Резнику и Сергею Трохманенко), чьи подписи изначально забраковали, но после длительных переговоров с участием губернатора, спикера и главы ГИКа все же утвердили как верные. В целом сдать подписи партиям и самовыдвиженцам оказалось задачей непосильной: за несколько недель обойти уехавших из города летом избирателей и взять их автограф, да еще и корректно оформить почти невозможно. Всего в городе были зарегистрированы, таким образом, единицы кандидатов. После жалобы в ЦИК зарегистрировали на выборах в ЗакС «Парнас» и «Рот-Фронт». Странная история вышла с партией «Коммунисты России»: ее сначала зарегистрировали после жалобы в ЦИК, а затем по иску КПРФ суд отменил регистрацию за несколько дней до выборов. В итоге 18 сентября партию вычеркивали из бюллетеней, иногда ошибочно сразу из двух – по ГосДуме и по ЗакСу.

Такие условия дали старт в Петербурге теневому рынку по торговле мандатами, открепительными, базами данных и подписями избирателей. Как рассказывают участники процесса, подделать одну подпись стоило от 100 до 200 рублей, за открепительный жителям предлагали 500 – 1000 рублей. «Были даже деятели-посредники, которые приезжали в комиссии и предлагали купить у них оптом эти открепительные», – рассказал «Фонтанке» один из технологов. Якобы лояльность участковой избирательной комиссии стоила 100 тысяч рублей (будто бы дороже было лишь в Кировском и Выборгском районах), а положительные результаты в ТИКе – 5 млн рублей. За участие в мобильных бригадах, которые ездили и голосовали по наклейкам в паспорте (в одну из таких групп внедрился корреспондент «Фонтанки», после чего попал в полицию и в суд), платили 1000 рублей за каждый посещенный участок. Помимо этого о том, что так в Петербурге принято делать выборы, за несколько недель до дня голосования рассказала в интервью одному из порталов якобы бывшая чиновница Петродворцового района.

Ни правоохранительные органы, ни суды до сего момента не отреагировали на прошедшую кампанию. В политических кругах говорят, не стоит этого ждать и в будущем: эти органы слишком включены в систему, чтобы идти против нее. Поэтому, хоть судью и удивили одни и те же люди, заснятые на видео на разных участках в день выборов, во всех исках, поданных штабом кандидата Дмитрия Павлова, было отказано. Отказали в суде и яблочнику Андрею Палевичу. Не ясен пока лишь исход разбирательств Егора Тратникова и еще нескольких затянувшихся процессов.

В Горизбиркоме же посчитали, что выборы прошли нормально. За замеченные нарушения уволили трех глав ТИК и с десяток глав УИК (для сравнения: после выборов 2014 года мест лишились более сотни председателей).  

В ЗакСе и ГосДуме решили, что после драки кулаками не машут (в состав законодательных органов избралось большинство представителей «Единой России»), и вовсе не обратили внимания на то, что не все мандаты были получены откровенно честным путем.

«Фонтанка» спросила участников главного политического процесса года – операции «выборы», как они оценивают произошедшее и какие выводы для себя сделали:

Максим Левченко совладелец компании «Форт Групп», кандидат от ЛДПР, проигравший выборы в 19-м округе в Петродворце:

«Я встретил замечательных людей. Они, эти люди, открыли для меня много совершенно нового и интересного. Парадокс, но мы никогда не встретились бы, если бы минувшим летом я не принял странное для многих и удивительное даже для меня решение поучаствовать в предвыборной кампании, попытаться пройти в ЗакС по одномандатному округу. Да, мне не удалось одержать победу с первой попытки, но я не проиграл. Приобретенный опыт дороже мандата. Значит, мое время еще не пришло. Впрочем, это отдельная тема, опять же не новогодняя. Одно скажу, точнее, повторю за Львом Николаевичем Толстым: этого не должно было быть ну никак, а вот, поди ж ты, случилось, поскольку «оно не могло быть иначе».

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы от «Единой России»:

«Я понял то, что люди у нас замечательные. Если с ними говорить открыто, искренне, то они отвечают взаимностью. Обычно я нервничаю в день выборов, в этот раз – нет, я не орал и не кричал, а был совершенно спокоен. Люди тоже устали от истерики и паники, поэтому и сделали такой выбор. И надо сказать, что кампания показала, что нет между нами кризиса недопонимания. Мне все понравилось, было замечательно. В основном: мы – не мелкие оппозиционеры и знаем, что месть – это блюдо, которое надо есть холодным».

Экс-председатель Горизбиркома Алексей Пучнин:

«Выборы в Петербурге совпали с федеральной кампанией. На точке входа президент сказал, что выборы должны быть конкурентными, открытыми и легитимными. В России они такие и получились. В Петербурге кампания прошла достойно, но не без особенностей.

Что касается конкурентности... Кампания могла быть более конкурентной, тем более что выборы в депутаты ГД показали конкурс 14 человек на место. Но я полагаю, что они (выборы) прошли спокойно в смысле конкурентности, потому что основным политическим элитам так было нужно. При этом хотелось бы, чтобы это не законсервировало петербургскую политику и не превратило политические партии в секты.

Без всякого сомнения, выборы были легитимны. Показатель этого — отсутствие судебных решений. Отмены итогов результатов нет, вместе с тем неприятен другой результат: насколько мне известно, в городе поставлен антирекорд — 300 исковых заявлений. Это материал подготовки будущей кампании, но и также показатель того, что выборы остались в руках технологов.

Что касается открытости, то кампания была зажата. Как результат — низкая явка. Это связано с межэлитными договоренностями и закрытостью избиркомов.

На мой взгляд, сейчас уже стоит думать о будущем, а не о прошлом, сделать выводы и идти вперед к новой президентской кампании».

Глава организации «Наблюдатели Петербурга» Александра Крыленкова:

«Кампания показала наличие стремления к диалогу и открытости и то, что на практике ни к каким позитивным результатам это не приводит. Все равно выборы проходят с огромным количеством нарушений, и считать результаты у нас никто не умеет. И главное, что это невозможно контролировать. В 2011 году, когда переписывали в открытую, кажется, что было хотя бы легче оценивать. В этот раз так считали, что мы не можем определить, где действительно так, а где – нет. И настоящий результат узнать мы никогда не сможем. Наши жалобы по-прежнему не удовлетворяли, разве что кого-то потом по итогам увольняли. Но люди, которые работают в этой системе, за место не держатся, а «своих» потом находят, куда устроить».

Депутат ЗакСа, член фракции «Партии Роста» Максим Резник:

«Выборы показали, что в городе создана хорошо отлаженная система подгонки результатов выборов под заранее определенные. Огромная ОПГ. Но самое печальное – это полная несостоятельность оппозиции, ее неспособность противостоять «Единой России». Прежде всего из-за ругани между собой, не только неумения, но и нежелания договариваться. Речь о ненападении и о разводке кандидатов по округам. Итог: в ЗакСе Анохин, а не Шишкина (из-за яблочника Голова ), в Думе – коммунист Бортко, а не Резник (из-за яблочника Рыбакова и кандидата от «Парнаса» Чаплыгина ), и таких примеров более десяти. Итог: генералы-то от оппозиции все в ЗакСе, а город – в заднице. И нечего пенять на "плохого" избирателя (не пришёл, не так проголосовал). На себя нужно пенять. Нужно уметь соответствовать умному петербургскому избирателю».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
МСБ-Аналитик
31 декабря 2016 г. 13:21
Вспоминается удивительный рассказ — за подгонку результатов выборов в ЗАКС в одном из округов с кандидата ЕР было получено 70.000 рублей. Но чудо в том, что она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выиграла выборы в своём округе и ничего подтасовывать людям не пришлось ;). Жаль, тетенька так и не узнала, что её выборы были реально честными и она — честно избранная ;)
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