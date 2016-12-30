Где взрывать в Петербурге

В новогоднюю ночь в Петербурге будут дежурить более полутора тысяч сотрудников МЧС. Спасатели проследят за безопасностью петербуржцев при взрыве фейерверков в 29 правильных, с точки зрения пожарных, адресах. Однако, как выяснила «Фонтанка», список носит рекомендательный характер и санкций в адрес непослушных петербуржцев не предусмотрено. А вот за салюты на Дворцовой заплатить придется.

В список, ранее опубликованный «Фонтанкой», вошло 29 адресов, из них 19 — в пригородах и городах-спутниках. Безопасные площадки, по мнению МЧС, есть в Зеленогорске, Сестрорецке, Стрельне, Петергофе, Пушкине и Павловске.

Всего 10 адресов непосредственно в Петербурге. Например, фейерверк с большей долей вероятности не причинит никакого ущерба в парке «Озеро Долгое» на проспекте Королёва, в парке «Малиновка» на Косыгина и на аллее Славы Пожарных. При выборе площадок МЧС руководствовалось следующими критериями: широкое открытое пространство и большое расстояние до электрических проводов. Именно к этим площадкам стянется максимальное количество пожарных машин с водой. Компанию им оставят сотрудники скорой помощи.

Стоит отметить, что в списке нет ни одного адреса в центре города. Это, объяснили «Фонтанке» в МЧС, связано с особым пожарным режимом, действующим в местах проведения массовых праздников. Кроме того, в праздники там скапливается слишком много людей, что делает безопасную установку фейерверка невозможной. «На Дворцовой площади строго запрещено устраивать фейерверки. Это можно понять, даже просто прочитав инструкцию на коробке. Нарушителей будут штрафовать сотрудники полиции», – предупредили в МЧС.

Особый пожарный режим действует в Петербурге в новогодние праздники по постановлению правительства Петербурга N 1423 от 10 декабря 2009 года. Оно запрещает использование пиротехники при проведении праздничных и иных массовых мероприятий. Наказание за нарушение этого режима, согласно статье 20.4 КоАП РФ, предусматривает штраф для физлиц от двух до четырех тысяч рублей просто за использование фейерверка, и до пяти тысяч, если из-за действий любителя красивых зрелищ возник пожар. Юридические лица могут наказать штрафом до 400 тысяч рублей.

На случай, если кто-то из горожан закон соблюдать не станет и устроит пожар, как это было в 2001 году, когда из-за петарды загорелась Триумфальная колесница на арке Главного штаба, на Дворцовой площади будут дежурить 42 спасателя и 4 пожарные машины.

Список безопасных зон составлен пожарными не впервые. Уже 5 лет МЧС и районные администрации рекомендуют горожанам взрывать петарды и фейерверки в местах, на которых дежурят огнеборцы. К слову, салюты, которые организовывают для жителей микрорайонов дома культуры и органы местного самоуправления, также проходят под присмотром пожарных.

Сотрудники МЧС будут дежурить в режиме повышенной готовности не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех каникул. Как объяснили «Фонтанке», в обычное время на суточных дежурствах в городе находится порядка тысячи пожарных, а в дни празднования Нового года их количество вырастает до 1700.

Несмотря на рекомендации, не все петербуржцы прислушиваются к МЧС. В новогодние праздники с 2015 на 2016 год из-за неправильного и неуместного использования пиротехники пострадали двое детей и одна квартира. Так, залетевшее в окно дома на Бухарестской улице пиротехническое изделие в новогоднюю ночь 2016 года ранило 11-летнюю девочку. Той же ночью праздник был омрачен пожаром на Туристской улице, начавшимся из-за петарды, из дома №28 пришлось эвакуировать 50 человек. Во время каникул в январе 2016 года пострадал еще один ребенок, 10-летнему петербуржцу пиротехникой оторвало кисть.

Последний подобный эпизод произошел уже в этом предновогоднем сезоне, 21 декабря на Будапештской улице из-за брошенной петарды начался пожар на балконе жилого дома.

Напомним, кроме штрафов за использование пиротехники в местах проведения массовых праздников, петербуржцев могут наказать за шум от петард в ночное время. Фейерверки нельзя взрывать с 10 вечера до 8 утра в рабочие дни и с 8 утра до 12 вечера в выходные и праздники. Салюты разрешены только в новогоднюю ночь, с 23:00 до 04:00 утра. Максимальный штраф за нарушение закона о тишине для физлиц составит 4 тысячи рублей, для юридических — сто тысяч рублей.

Надежда Мазакина,

«Фонтанка.ру»