Смольный отстал от плана по приватизации помещений на 1,6 млрд рублей

Из-за сокращения экономики комитет имущественных отношений в этом году выполнил план по приватизации нежилых помещений бизнесом только на 80%, рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

До июля 2018-го в России действует 159-й федеральный закон, позволяющий малому и среднему бизнесу выкупать помещения и здания без торгов. Главное условие – имущество должно находиться в их аренде как минимум в течение 2 лет.

В этом году Смольный рассчитывал заработать на такой заявительной приватизации около 8 млрд рублей. Но из-за снижения активности субъектов малого и среднего бизнеса план выполнить не удалось, пояснили в КИО. Впрочем, итоги прошлого года были еще ниже – в 2015-м город заработал на преимущественном выкупе 4,9 млрд рублей.

Несмотря на это, по итогам года комитет рассчитывает исполнить план по доходам на 98%, это 24,3 млрд рублей. В частности, 14,8 млрд будет получено за счет сдачи в аренду и использования госимущества. Еще 9,5 млрд – благодаря продаже участков и зданий.