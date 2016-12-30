Цаллагов: Покидать Самару действительно тяжело

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов считает переход в петербургский клуб важным шагом в карьере.

"Несмотря на то что «Зенит» — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет....Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить", – заявил он в интервью официальному сайту клуба.