На детской площадке в Дачном нашли повешенного мужчину
Тело гражданина Украины нашли утром 30 декабря на детской площадке на улице Танкиста Хрустицкого.
Как сообщают «Фонтанке» читатели, 30 декабря около 9.30 утра, проходя мимо детской площадки на улице Танкиста Хрустицкого, граждане обнаружили тело повешенного мужчины. Они вызвали полицию. По данным «Фонтанки», погибший — 34-летний гражданин Украины, который живет в одном из домов рядом с детской площадкой.
Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники полиции Кировского района.