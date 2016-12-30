Двух петербуржцев обвиняют в подделке стерилизаторов для больниц

Двое жителей Петербурга, по версии следствия, своими силами «выпускали» медицинское оборудование. Полиция не дала технике «ручного» производства попасть в больницы.

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении Игоря Игумнова и Татьяны Толочко. Им вменяют в вину производство фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере, сообщили 30 декабря на сайте ведомства. По версии следствия, пара с мая по август 2015 наладила массовый выпуск медицинского оборудования. За четыре месяца они не только изготовили семь стерилизаторов, но и обеспечили технику всеми необходимыми документами, считают в СК. Согласно техпаспортам, стерилизаторы стоимостью 80 тысяч каждый выпустил один из заводов в 2015 году. Игумнов и Толочко, по версии следствия, фальшивую медтехнику собирались продавать.

Склад в Грузовом проезде с так и не попавшим в больницы оборудованием для стерилизации медицинских инструментов накрыли правоохранители еще в августе 2015. Теперь следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд.