Росстат сообщил о годовой инфляции ниже запланированной

Годовая инфляция в России достигла рекордно низкого уровня.

Это следует из сообщения Росстата.

По предварительным данным статистиков, полученным на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 276 городах России, индекс потребительских цен в декабре 2016 года составит 100,4%, с начала года – 105,4% (в декабре 2015 года – 100,8%, с начала года – 112,9%).

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 года, добавляет Росстат.

Напомним, что по прогнозам ЦБ РФ и МЭР годовая инфляция в 2016 должна была составить не более 5,6- 5,8%.