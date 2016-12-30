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30.12.2016 13:30

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
ПАО «Сбербанк России»

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Счёт №40703810738000006071   
БФ «Православие и Мир»
ИНН 7743069277

Реквизиты Банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225

Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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30.12.2016 13:30

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
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ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
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