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30.12.2016 13:36

Путин поговорил с Ниинистё

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндской республики Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвященные 100-летию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса и другим международным темам", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.


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