Сбитая на переходе петербурженка получит 700 тысяч от филиала "Почты России"

Работодатель отвечает за действия своего сотрудника — постановил Калининский районный суд и обязал филиал «Почты России» в Петербурге заплатить 700 тысяч рублей женщине, которую их водитель сбил прямо на пешеходном переходе.

На сайте горпрокуратуры 30 декабря появилась информация, что суд вынес приговор Тенгизу Кереселидзе. По данным прокуратуры, Кереселидзе, находясь за рулем автомобиля «Почты России», сбил пешехода. Водитель так торопился с доставкой, что не уступил дорогу женщине на переходе. Кереселидзе отпирался и вину свою не признавал. Суд, однако, был на стороне обвинения, правда, часть ответственности с водителя снял.

Компенсировать моральный ущерб за тяжкий вред женщине будет управление Федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти – филиала ФГУП «Почта России». Ущерб здоровью пострадавшей оценили в 700 тысяч рублей, которые и заплатит работодатель за своего водителя. Кереселидзе тем временем ждут полтора года лишения свободы.