Лавров: Россия вышлет 35 дипломатов США, 4 -из Петербурга

Россия вышлет из страны 35 дипломатов США, в том числе, 4-х из Петербурга.

Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Ларов.

"МИД России предлагает президенту выслать из РФ 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудников генконсульства США в Петербурге", – цитирует Лаврова агентство РИА Новости.

Кроме того, Лавров добавил что МИД России предлагает запретить американсим дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору.

Напомним, что накануне власти США приняли решение выслать в Россию 35 дипломатов. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.