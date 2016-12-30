Австрия заявила о намерении работать над снятием антироссийских санкций

Министр иностранных дел Австрии заявил о намерении страны в качестве председателя ОБСЕ способствовать снятию санкций против России, пишет Spiegel.

«Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования», — сказал он, добавив, европейские страны «должны ослабить санкции, шаг за шагом».

Снятие санкций, по мнению министра, должно быть сопряжено с нормализацией ситуации на Украине.

«После каждого позитивного развития на месте мы должны постепенно ослаблять санкции», — отметил Курц.