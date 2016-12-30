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30.12.2016 12:55

Вечный подчинённый Романова претендует на должность главы полицейского ГСУ

После перевода в Москву начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области Александра Романова, его обязанности временно исполняет один из заместителей –  Дмитрий Кокошин. Его же и прочат на эту должность.

Как стало известно «Фонтанке», и.о. начальника полицейского ГСУ после подписания указа президентом Путиным о назначении на должность главы следственного департамента МВД РФ Александра Романова стал не первый замначальника управления Олег Антропов, а Дмитрий Николаевич Кокошин.

О Кокошине известно, что в петербургский главк он пришел осенью 2016 года из Москвы, где со времен службы Романова замначальника СД МВД, он возглавлял организационно-методический отдел департамента. В столицу Кокошин в свое время переехал вместе с Романовым, но после его перевода в ГУ МВД по СЗФО продолжал там служить.  

Источники «Фонтанки» в МВД РФ уверены, что Кокошин рассматривается на должность начальника ГСУ. Однако последнее слово будет за начальником управления Сергеем Умновым.


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