Западные СМИ оценили троллинг Обамы российскими дипломатами

Западные СМИ оценили ответ посольства России в Великобритании на решение президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов. Об этом они сообщили в своих материалах.

«Российское посольство только что ответило мемом на санкции США. Без шуток», — пишет Mashable.

«Ответ России на решение Обамы выслать 35 российских дипломатов оказался быстрым и довольно-таки забавным», — прокомментировали ситуацию журналисты The Independent.

«Россия поиздевалась над статусом "хромой утки" Барака Обамы после введения новых санкций», — отметили сотрудники The Washington Times.

В то же время в заметке Business Insider назвали троллинг Обамы «ехидной шуткой».

Ранее посольство России прокомментировало решение президента США Барака Обамы публикацией в Twitter изображения утенка с подписью «хромой». «Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорилось в сообщении.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D