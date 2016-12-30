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30.12.2016 12:40

На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство

На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство
RBI

Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.

Один из примеров того, как создается такое пространство в отдельном микрорайоне, сегодня можем увидеть на Комендантском проспекте. Жилой комплекс Ultra City, который строится на северо-западе Петербурга компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI), позиционируется девелопером как микрорайон самых передовых технологий и трендов. Поэтому важная часть его концепции – ultra-атмосфера, то есть возможность комфортно себя чувствовать, жить полной жизнью и наслаждаться общением.

Общественная зона на территории Ultra City – это променад с ресторанами разных кухонь мира, пекарней, лавками свежих овощей, мяса и других фермерских продуктов. Очень удобно, не покидая территории собственного дома, покупать свежие продукты, отдыхать в ресторане с друзьями и вообще приятно проводить время, не тратя драгоценные минуты жизни на поездки в центр.

В комплексе гарантировано и присутствие медицинского центра, чтобы заботиться о собственном здоровье можно было, не покидая пределы собственного квартала. Как создатели Ultra City планируют реализовать эту идею? Девелопер не будет продавать ряд коммерческих помещений на первых этажах жилых корпусов, а оставит часть из них за собой, чтобы сдавать в аренду. Это даст возможность контролировать, что помещения используется именно по заявленному в проекте профилю.

Что еще появится здесь? Школа на 825 детей со своим стадионом и два детских сада (один из них уже строится сегодня вместе с первыми двумя жилыми корпусами). Спортивные и игровые площадки, уютные тематические зоны и арт-объекты, сад фруктовых деревьев. Также запланировано открытие  детских развивающих центров и студий.

Справка о Холдинге RBI 


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30.12.2016 12:40

На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство

Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
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30.12.2016 12:40
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Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
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