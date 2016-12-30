«Фонтанка» предлагает вакансию коммерческого директора
АО "АЖУР-медиа" ("Фонтанка.ру") предлагает уникальную вакансию – коммерческий директор в нашей славной компании.
Функционал коммерческого директора:
1. Разработка стратегии и тактики работы коммерческой службы компании и входящих в нее подразделений:
отдела рекламы;
отдела нативной рекламы;
отдела платных сервисов (подписка, в т.ч. маркетинг и клиентская служба);
отдела организации мероприятий.
Согласование с генеральным директором. Реализация стратегии и тактики.
2. Организация работы коммерческой службы.
3. Подбор и обучение персонала.
4. Налаживание взаимодействия между подразделениями.
5. Разработка и внедрение новых продуктов.
6. Обеспечение планов продаж.
7. Разработка мотивационной программы для персонала.
Контактная информация:
Телефон: +7 921 373-65-08
Электронная почта: mailto:personal.spb.2017@gmail.com