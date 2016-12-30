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13:23 30.12.2016
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13:23
Из-за аварии на МАПП "Светогорск" образовалась многочасовая пробка
13:22
Лиговский в дыму из-за пожара в заброшенном доме
13:16
Лавров: Россия вышлет 35 дипломатов США, 4 -из Петербурга
13:11
В Гатчине устроят Новогодний день страуса
12:57
Австрия заявила о намерении работать над снятием антироссийских санкций
12:55
Вечный подчинённый Романова претендует на должность главы полицейского ГСУ
12:46
Западные СМИ оценили троллинг Обамы российскими дипломатами
12:40
Шоу на Дворцовой повторят «на бис»
12:40
Дорожные службы Ленобласти остались без каникул
12:37
«Фонтанка» предлагает вакансию коммерческого директора
12:36
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз
12:34
В квартире у петербуржца обнаружили арсенал военных времен
12:34
Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела против Маруани
12:27
31 коллекторское агентство подало заявление о включении в госреестр
12:23
Список площадок для фейерверков от МЧС рекомендует, но не обязывает
12:11
В «Улыбке радуги» на Абрамова воры опустошили платёжный терминал
12:05
Семак возглавил "Уфу"
12:00
В ДТП на Науки попали «Лексус» и два «БМВ»
11:50
Медведев: Администрация Обамы заканчивает антироссийской агонией
11:45
СМИ: Следственный департамент МВД возглавил полицейский из Петербурга
11:42
Петербурженку задержали за попытку заказать киллеру своих компаньонов
11:26
Из финской тюрьмы вышел на свободу серийный душитель
11:25
Как наши предки предсказывали будущее?
11:22
Генштаб Украины объяснил новыми реалиями разрешение открывать огонь по самолетам
11:14
"Квадрат": В Петербурге открылся новый уличный каток
11:12
Рубль назвали самой привлекательной валютой в мире
11:10
В Автово грабители, не парясь, вынесли из бани 80 тысяч
11:06
Восемнадцать тонн мандаринов украли в Петербурге
11:02
Разбойники в масках обчистили “Пятерочку” на Шаврова
10:58
Пенсионерка в Петербурге осталась без ста тысяч, зато с хорошей антенной
10:54
У кассы в «Буквоеде» на Гражданском умерла женщина
10:48
В новогодние праздники госграницу включат на реверс
10:42
Ученые прибавят дополнительную секунду к 2016 году
10:36
В ДТП на Учительской пострадала 80-летняя женщина
10:30
Когда в 2017 году закроют на «проветривание» роддома Петербурга
10:24
МВД призвало россиян не покупать спиртное в пластиковых канистрах
10:18
В Петербурге объявили штормовое предупреждение
10:12
Турецкая армия уничтожила 26 боевиков ИГ в Сирии
10:06
"Газпром" предоставит South Stream Transport 310 млн евро на расходы по "Турецкому потоку"
10:00
Грабитель с молотком унес «ювелирку» из магазина на Звездной
09:52
Пассажиры попали в давку на автобусном вокзале Петербурга
09:44
Рособрнадзор запретил прием в Санкт-Петербургский медико-социальный институт
09:36
Плотность дорожного движения радует водителей Петербурга
09:28
Директору салона "Евросети" на Удельном выстрелили в спину при налете
09:17
Мировые цены на нефть растут
09:09
При взрыве газа в жилом доме на Выборгском шоссе пострадал человек
08:53
Премьер Израиля Нетаньяху на русском поздравил жителей страны с Новым годом
08:45
На Обуховской Обороны «Гетц» наполовину ушел под фуру
08:37
В Москве сотрудник Росгвардии убит при нападении неизвестных
08:29
Высылаемые из США дипломаты не могут купить билеты в Москву
08:21
Режим прекращения огня вступил в силу на территории Сирии
08:13
Посол РФ в Израиле доставлен по скорой в больницу
08:05
В Москве после введения новых санкций закрыли англо-американскую школу
01:40
В Петербурге пройдет "Этномеханика"
01:21
Яани Кирик приглашает на новогодние гала
00:54
ФАС России разрешил, но запретил Дрозденко строить аэропорт в Сиверском
00:44
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В США допустили отмену Трампом новых санкций против России
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Песков в ответ на санкции пообещал США «существенный дискомфорт»
00:16
СКА проиграл «Локомотиву»
00:08
Управление транспорта Ленобласти возглавит человек, видевший Новую Землю
29/12
Информационный стенд у «Авроры» поменяют из-за орфографических ошибок
29/12
Росгвардия позвала бизнес на улицы Петербурга
29/12
США закроют дипмиссию России в Нью-Йорке
29/12
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29/12
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29/12
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29/12
США высылают из страны 35 российских дипломатов
29/12
В ЗСД раскрыли подробности конфликта с лидером движения дальнобойщиков
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30.12.2016 12:37

«Фонтанка» предлагает вакансию коммерческого директора

АО "АЖУР-медиа" ("Фонтанка.ру") предлагает уникальную вакансию – коммерческий директор в нашей славной компании.

Функционал коммерческого директора:

1. Разработка стратегии и тактики работы коммерческой службы компании и входящих в нее подразделений:

отдела рекламы;

отдела нативной рекламы;

отдела платных сервисов (подписка, в т.ч. маркетинг и клиентская служба);

отдела организации мероприятий.

Согласование с генеральным директором. Реализация стратегии и тактики.

2. Организация работы коммерческой службы.

3. Подбор и обучение персонала.

4. Налаживание взаимодействия между подразделениями.

5. Разработка и внедрение новых продуктов.

6. Обеспечение планов продаж.

7. Разработка мотивационной программы для персонала.

Контактная информация:

Телефон: +7 921 373-65-08

Электронная почта: mailto:personal.spb.2017@gmail.com


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10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00

Tele2 приглашает на стажировку

Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
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Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
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