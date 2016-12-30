Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Космонавты «Роскосмоса» и астронавты NASA и ESA на борту Международной космической станции (МКС) встретят Новый год 16 раз, сообщили в Центре управления полетами.

«Совершая космический полет, станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил новый год», — говорится в сообщении.

По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения российского ЦУП встреча Нового года на орбите первый раз произойдет 31 декабря в 15:24 мск.

Далее космонавты и астронавты смогут поздравить друг друга 1 января 2017 года над территорией Калифорнии в 00:00 мск, в 2 часа ночи мск над Фолклендскими островами, в 8 утра у островов Фиджи, в 9 утра над Белоруссией. В последний раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:34 мск 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.

По гринвичскому времени 1 января 2017 года на станции наступит, когда орбита МКС пройдет над восточной частью Тихого океана.

В настоящее время на борту МКС находится 50 основная экспедиция в составе Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова, Олега Новицкого («Роскосмос»), Роберта Шейна Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).