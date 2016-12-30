Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела против Маруани

Московская полиция отказала российскому певцу Филиппу Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, представляющего интересы музыканта. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Трунова, следователь вынес такое постановление в связи с отсутствием состава преступления. Юрист добавил, что Интерпол отказался предоставить российской полиции документы, подтверждающие права Маруани на песню Symphonic Space Dream.

Ранее, 16 декабря, московские следователи в ходе проверки заявления Киркорова о вымогательстве направили запрос в правоохранительные органы Франции.

Маруани был задержан в Москве в одном из отделений Сбербанка 29 ноября. Трунов заявил, что они приехали подписывать мировое соглашение с Киркоровым, который якобы согласился выплатить Маруани миллион евро за неправомерное использование его музыки. Как отметил юрист, предполагалось, что деньги будут положены Киркоровым в банк, после чего будут переведены на счет Маруани.

Адвокат российского певца Александр Добровинский опроверг достижение мирового соглашения. По его словам, о выплате миллиона евро Маруани договорился с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые хотели его разыграть.

Киркоров рассказал, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете, вымогательстве и нанесении ущерба репутации. В правоохранительных органах подтвердили, что доследственная проверка была начата по заявлению артиста.

Французский музыкант утверждает, что композиция «Жестокая любовь» в исполнении Киркорова — переработка его произведения Symphonic Space Dream.