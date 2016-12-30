В квартире у петербуржца обнаружили арсенал военных времен

Огнестрельное оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны изъяли петербургские полицейские у 57-летнего петербуржца.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка 30 декабря, правоохранители обыскивали квартиру на Пискаревском проспекте в рамках ранее возбужденного дела. Сотрудники полиции нашли у 57-летнего жителя города целый арсенал стрелкового оружия и его деталей — всё времен Великой Отечественной войны. При этом один из пистолетов оказался пригодным для стрельбы. Следователи установили, что мужчина разжился оружием, перекапывая места боев.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, пока полиция расследует незаконное хранение оружия и боеприпасов.