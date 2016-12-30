31 коллекторское агентство подало заявление о включении в госреестр

Заявления о включении в государственный реестр, позволяющий заниматься коллекторской деятельностью, поступили от 31 коллекторского агентства по всей России, сообщил журналистам начальник управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Андрей Абрамов.

Он сообщил, что одно заявление подано в Карелии, одно — в Кирове, два — в Пермском крае, четыре — в Иркутске, пять — в Петербурге, 18 — в Москве.

По словам представителя ведомства, служба в пятницу продолжает принимать от агентств заявки на включение в госреестр. «Это теперь наша функция, мы готовы принимать заявления в любой рабочий день», — сказал Абрамов.

Он уточнил, что в праздничные дни работать приставы не будут, так как в этом нет необходимости: срок рассмотрения заявок по закону составляет 20 рабочих дней, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2017 года возвратом просроченной задолженности в России смогут заниматься только лица, включенные в государственный реестр юридических лиц, для которых это является основным видом деятельности. Всего, по данным профессионального сообщества, в реестр могут быть включены порядка 1,5-2 тысячи коллекторских агентств.