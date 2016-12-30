Список площадок для фейерверков от МЧС рекомендует, но не обязывает

В ГУ МЧС по Петербургу разработали список адресов, на которых взрыв петард и фейерверков будет безопасным. Он носит рекомендательный характер и не предусматривает какие-либо санкции для тех, кто не прислушается к пожарным.

Всего в список вошло 29 адресов, из них 19 — обособленные поселки и города и всего 10 находятся непосредственно в городе. Как 30 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, выбор мест обусловлен широким открытым пространством и большим расстоянием до электрических проводов. По адресам из списка будут дежурить сотрудники МЧС и скорой помощи.

Список носит рекомендательный характер, на устроителей фейерверков в других местах никакие санкции накладываться не будут. Исключение составляет Дворцовая площадь, где количество людей не позволяет безопасно установить салют.

Подробности читайте в материале «Фонтанки» в ближайшее время.