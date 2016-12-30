В «Улыбке радуги» на Абрамова воры опустошили платёжный терминал

Двое неизвестных в светлых куртках ночью взломали платежный терминал в магазине «Улыбка радуги» в Выборгском районе Петербурга. Открытую дверь ранним утром заметил бдительный прохожий, который и вызвал полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 декабря, кража произошла минувшей ночью. Преступники проникли в «Улыбку радуги» на улице Федора Абрамова, отжав стеклянную дверь. Не заинтересовавшись косметикой, воры взломали терминал и забрали всю наличность.

Сумма ущерба устанавливается.