Семак возглавил "Уфу"

Сергей Семак назначен на пост главного тренера Футбольного клуба «Уфа», сообщается на его официальном сайте.

"Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года", – добавлено в нём.

В 2013 году Сергей Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре – октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.