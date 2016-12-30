Премьера сериала СТС «Вы все меня бесите» состоится в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ»

Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» покажет новый сериал от СТС «Вы все меня бесите» за 7 дней до эфира на телеканале.

Сериал могут посмотреть все абоненты «МегаФона», а для новых пользователей сервиса действует акция: 14 дней бесплатного просмотра. Акция распространяется не только на новый телефильм, но еще и на более 100 сериалов в пакете «Русские сериалы».

Напомним, что ранее «МегаФон.ТВ» совместно с СТС уже показывал сериал до премьеры на ТВ-канале – это новый сезон популярного сериала «Молодежка».

«Показ серий «Молодежка» до эфира оказался настолько популярным и востребованным среди пользователей сервиса «МегаФон.ТВ», что мы совместно с «СТС Медиа» решили развивать и дальше наше сотрудничество. Мы наполнили пакет «Русских сериалов» другими телефильмами от СТС и поддержали премьеру «Вы все меня бесите» за 7 дней до показа в телеэфире», – говорит Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».

Участие в многосерийной комедии о строптивой журналистке приняли такие звезды отечественного кинематографа, как Светлана Ходченкова, Пётр Фёдоров, Николай Фоменко, Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Игорь Золотовицкий и другие.

Для абонентов «МегаФона» с тарифными планами «Все включено M, L, XL, VIP» и опциями «Интернет M, L, XL, планшет S» видео трафик при просмотре сериалов не тарифицируется, то есть является бесплатным.

Акция не распространяется только на клиентов, подключивших данный пакет на платной основе с 1 декабря 2016 года и позднее.