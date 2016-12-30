Медведев: Администрация Обамы заканчивает антироссийской агонией

Премьер-министр России Дмитрий Медведе сожалеет, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свой срок «антироссийской агонией».

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», — написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

США ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал «работниками российской разведки».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.