СМИ: Следственный департамент МВД возглавил полицейский из Петербурга
Президент России Владимир Путин назначил Александра Романова новым начальником Следственного департамента МВД, сообщает источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.
Ранее Романов занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ноябре Владимир Путин уволил нарушивших запрет избираться в РАН чиновников, в том числе экс-начальника Следственного департамента МВД Александра Савенкова.
Источник: Газета.ру