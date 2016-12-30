Петербурженку задержали за попытку заказать киллеру своих компаньонов

В Петербурге вероятную заказчицу убийства подвела жадность. По версии следствия, мошенница, не пожелавшая делиться добычей, заказала своих компаньонов за сто тысяч.

Как сообщил Следственный комитет Петербурга 30 декабря, в отношении 37-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Её подозревают в организации двойного убийства. По версии следствия, зарабатывающая незаконным обналичиванием средств женщина поссорилась со своими коллегами. Чтобы не делиться деньгами, полагает полиция, она придумала для компаньонов "несчастный случай": смерть от передозировки наркотиками. Исполнителя подозреваемая нашла в автосалоне на Обводном канале. Смерть двух человек женщина, судя по материалам дела, оценила в сто тысяч рублей.

Но "киллер" посвятил в план злоумышленницы полицию. Стражи порядка решили взять заказчицу убийства с поличным. По данным СК по Петербургу, 22 декабря женщина передала «исполнителю» задаток в 50 тысяч рублей. Но явилась не сама, а использовала в качестве курьера ничего не подозревающую приятельницу. Чтобы выманить заказчицу, в полиции сделали документы, подтверждающие "убийство". Эти "доказательства смерти" 29 декабря, по данным следствия, «киллер» передал заказчице всё в том же автосалоне на Обводном.

Полиция задержала подозреваемую, когда она окончательно расплачивалась с «киллером». Следователи решают вопрос о мере пресечения заказчице "убийства".