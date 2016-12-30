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30.12.2016 11:22

Генштаб Украины объяснил новыми реалиями разрешение открывать огонь по самолетам

Решение украинского правительства разрешить военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, принято с целью адаптации к современным реалиям и вызовам, пояснил 30 декабря генштаб ВС Украины.

Накануне стало известно, что правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве.

«Для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях «гибридной войны» с Российской Федерацией правительство внесло изменения в постановление кабинета министров Украины от 26 мая 2005 г. № 377. Документом предусматривается усовершенствовать порядок выполнения задач дежурными силами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении генштаба в Facebook.

Источник: РИА Новости


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